Kurz informiert: Klimawandel, Infineon, Cybercrime, Enterprise

Folgen des Klimawandels werden drastisch

Der Weltklimarat führt die Folgen der menschengemachten Erderwärmung in seinem neuen Bericht drastischer vor Augen als je zuvor. Meeresspiegelanstieg, Eisschmelze, mehr Hitzewellen, Dürren und Starkregen lassen sich nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen deutlich sicherer vorhersagen als bisher. Das geht aus dem Bericht über die physikalischen Grundlagen des Klimawandels hervor, der am Montag in Genf veröffentlicht wurde. Er wurde von mehr als 230 Forschenden aus 66 Ländern verfasst. Selbst, wenn es gelingen sollte, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, dürfte der Meeresspiegel Ende des Jahrhunderts um bis zu 62 Zentimeter höher sein als 1995-2014.

Infineon entwickelt Mikroscanner für Autos

Infineon entwickelt eigene Technik für Augmented Reality, also zur Einblendung von Informationen ins Sichtfeld. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um einen Mikroscanner, der an einem Brillenbügel oder an einem Armaturenbrett im Auto sitzt und Bildinhalte per Laser ins Auge projiziert. So soll sich künftig eine komplette Windschutzscheibe als Head-up-Display nutzen lassen, indem das Auto etwa auf überholende Autos aufmerksam macht oder eine größere Navigationskarte einblendet, schreibt Infineon. Bisher stellen Head-up-Displays Daten nur auf einem kleinen Teil über dem Armaturenbrett dar.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Cyberkriminelle locken mit gefälschten Impfausweisen

Cyberkriminelle versuchen, Menschen mit dubiosen Angeboten rund um das Thema Covid-19 in die Falle zu locken. Dabei sind insbesondere Anwenderinnen und Anwender aus Deutschland betroffen. Das hat eine anonyme Auswertung von Daten des Sicherheitsunternehmens Kaspersky ergeben. Zu den häufigsten von Cyberkriminellen verwendeten Methoden, Nutzende zur Datenpreisgabe zu verführen, gehören gefälschte Zahlungsangebote und vergünstigte Covid-19-Tests, teilte das Unternehmen mit. Seit einiger Zeit seien zudem Anzeigen für gefälschte QR-Codes und Impfausweise für Restaurants und Veranstaltungen populär.

Enterprise NCC-1701 von Playmobil

Das Playmobil-Modell des klassischen Raumschiffs Enterprise NCC-1701 erscheint am 8. September und kann nun vorbestellt werden. Das bestätigte jetzt der Zirndorfer Spielwarenhersteller. Die Spielzeug-Enterprise kostet 500 Euro und umfasst eine Reihe von Licht- und Soudeffekten sowie weitere Extras. Hinzu kommt eine eigene Augmented-Reality-App, die eine "authentische Star Trek-Experience weit über das Produkt hinaus" liefern soll. Die Veröffentlichung erfolgt zum 55. Jahrestag der TV-Premiere von Star Trek in den USA.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)