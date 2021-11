Kurz informiert: Klimawandel, Monterey, Nachhaltigkeit, Roblox

Klima-Prognose 2021

Das Jahr 2021 war zwar nach vorläufigen Messungen nicht ganz so heiß wie die vergangenen drei Jahre. Aber am langjährigen Trend deutlicher Erwärmung ändert das nichts. Das Jahr dürfte zu den sieben wärmsten der jüngeren Geschichte gehören, alle seit 2015. Das berichtete die Weltwetterorganisation WMO zum Auftakt der Weltklimakonferenz in Glasgow. Die WMO verweist auf die verheerenden Folgen der Erderwärmung: Durch Dürren und Überschwemmungen verlieren Millionen Menschen ihre Ernten und damit ihre Lebensgrundlage. Die Zahl der Hungernden steigt. Millionen Menschen werden aus unwirtlichen Gegenden vertrieben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Inhalt geladen. Externen Inhalt jetzt laden kurz informiert by heise online · kurz informiert 01.11.2021: Klimawandel, Monterey, Nachhaltigkeit, Roblox

USB-C-Hubs streiken unter Monterey

Nutzer von macOS 12 alias Monterey klagen über Probleme mit manchen Docks und Hubs, die zur Port-Erweiterung dienen. Unter anderem ist die Stromanlieferung über USB-C betroffen. Hier soll es einzelne Hubs geben, die nun unter macOS 12 keinen Saft mehr liefern. Apple arbeitet aktuell an macOS 12.1, dem ersten größeren Update für Monterey. Ob die Probleme damit gelöst werden, ist noch unklar. Nutzer, die dringend auf ihre USB-3.0-Ports angewiesen sind, können derzeit nur vom Upgrade auf macOS 12 absehen und weiterhin auf das funktionierende macOS 11 alias Big Sur setzen.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Nachhaltigkeit als Kaufkriterium

Knapp jeder dritte Verbraucher in Deutschland ist bereit, für nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen einen Preisaufschlag zu zahlen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners hervor. Vor allem Jüngere würden sich das gute Gewissen demnach etwas kosten lassen. Besonders bei den Themen Energie und Versorgung, Bau und Haus sowie Reisen und Tourismus, aber auch bei Konsumgütern habe das Thema Nachhaltigkeit häufig Einfluss auf die Kaufentscheidung, ergab die Umfrage.

Roblox wieder online

Nach tagelangem Ausfall ist die Spieleplattform Roblox wieder online. Seit Donnerstagabend konnten viele Nutzerinnen und Nutzer sich nicht mehr mit der Plattform verbinden. Vor allem Kinder und Jugendliche spielen dort die Spiele anderer oder erstellen selbst welche. Ein schwer zu findender Bug hatte laut Roblox für Probleme in der Kommunikation zwischen Backend-Servern gesorgt, wodurch viele Dienste nicht effizient miteinander kommunizieren konnten. Nach einer Leistungsoptimierung, Neukonfiguration und Verringerung der Last konnte Roblox am Sonntag wieder vollständig hergestellt werden.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)