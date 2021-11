Kurz informiert: Klimawandel, Wasserstoff-Lkw, GSoC, Instagram

Klimawandel "beispiellos"

Das globale Klima war in den vergangenen 24.000 Jahren zu keiner Zeit so warm wie heute. Der aktuelle Anstieg ist in dem gesamten Zeitraum beispiellos. Das ist das Ergebnis einer neuen Analyse der Universität Arizona. Seit fast 10.000 Jahren habe es demnach zwar einen stetigen Erwärmungstrend gegeben. Die jüngste Beschleunigung ist aber ungleich massiver. Außerdem bestätigt die Studie, die nun im US-Wissenschaftsmagazin Nature erschienen ist, dass Treibhausgase und der Rückgang der Eisschilde diese Erwärmung vorantreiben.

Wasserstoff-Lkw bei der Rallye Dakar

Die französische Firma Gaussin will mit einem von ihr mit einem Brennstoffzellen-Antrieb ausgerüsteten Lkw kommendes Jahr an der Rallye Dakar teilnehmen. Es handele sich um den weltweit ersten Wasserstoff-Truck, teilte Gaussin mit. Der "Gaussin H2 Racing Truck" ist mit Brennstoffzellen mit einer Leistung von 380 Kilowatt ausgerüstet, die Reichweite soll 250 km unter Rennbedingungen betragen. Zwei E-Motoren treiben den Lkw mit je 300 Kilowatt an, erläutert Gaussin. Der von Pininfarina gestaltete Lkw habe eine Straßenzulassung. Die während der Rallye anfallenden Daten will Gaussin zur Weiterentwicklung seines Angebots an Lkw nutzen. Die emissionsfreien Lkw sollen ab 2022 in fünf Modellen erhältlich sein.

GSoC 2022 nicht mehr nur für Studierende

Für das Programmier-Event Google Summer of Code stehen nächstes Jahr ein paar Erweiterungen an. Seit 2005 bringt das Programm Mentor-Organisationen, die neue Beitragende für ihre Open-Source-Projekte suchen, mit Studierenden zusammen, die sich in die Projekte einbringen. Ab 2022 richtet sich der GSoC an alle Newcomer in der Open-Source-Szene, die mindestens achtzehn Jahre alt sind. Bisher konnten sich nur diejenigen beteiligen, die entweder an einer Uni eingeschrieben waren oder ihr Studium frisch abgeschlossen hatten.

„Take a Break“ von Instagram

Instagram testet eine Funktion, die Anwenderinnen und Anwender darauf hinweist, eine Pause bei der Nutzung des sozialen Netzwerks einzulegen. Dadurch sollen gesündere Social-Media-Gewohnheiten gefördert und insbesondere Teenager von einem allzu ausufernden Social-Media-Konsum abgehalten werden. Die Funktion ist optional, die Pausenerinnerungen können individuell selbst festgelegt werden. Instagram-User, die Teil des Tests sind, werden die Funktion in den "kommenden Tagen" verwenden können. Instagram Chef Adam Mosseri geht davon aus, dass "Take a Break" bereits im Dezember an alle Instagram-Anwender ausgerollt werden könnte.

