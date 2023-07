Kurz informiert: Klimaziele, Threads, Cyber-Angriff, Apple Vision Pro

Umweltbundesamt: Klimaziele für 2030 sind erreichbar

Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass die deutschen Klimaziele für 2030 erreicht werden können. Dafür seien allerdings vor allem im Verkehrs- und im Gebäudesektor deutlich größere Anstrengungen nötig, um die Treibhausgasemissionen in den kommenden Jahren zu reduzieren. Für den Verkehrssektor wird unter anderem ein System aus Kaufprämien und Malus in der Kfz-Steuer für emissionsintensive Neuwagen empfohlen. Im Gebäudesektor sollte es eine Pflicht für erneuerbare Energien für neue Heizungen geben. Sowohl im Gebäude- als auch im Verkehrssektor besonders wirkungsvoll seien höhere CO₂-Preise im deutschen Brennstoffemissionshandelsgesetz und im EU-Emissionshandel.

Die Twitter-Alternative der Facebook-Mutter Meta soll am Donnerstag starten. Ob man sich direkt anmelden kann, ist noch unklar. Das berichtet unter anderem The Verge unter Berufung auf Informationen, die jetzt auch im App Store von Apple verfügbar sind. Im Play Store für Android war die App namens Threads bereits am Wochenende kurz aufgetaucht, seit Montag ist die Informationsseite nun dauerhaft abrufbar. Dort wird Threads als "Instagrams textbasierte Konversations-App" beschrieben. Screenshots zeigen eine Anwendung, die stark an Twitter, Mastodon und BlueSky erinnert. Einloggen können wird man sich demnach mit dem Instagram-Account.

Cyber-Angriff auf Dienstleister von Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf hat Medienberichten zufolge in einem Schreiben an Kunden, also Banken, einen Cyber-Angriff bei einem Dienstleister eingeräumt. Die Cyber-Attacke richtete sich gegen ein Rechenzentrum, das der Dienstleister Planfocus nutzt. Es hätten Informationen abfließen können, die für die optimale Versorgung der Automaten mit Bargeld, nötig seien. Zu solchen statistischen Daten gehören etwa ID-Nummern der Bankautomaten, Adressen der Bankfilialen, die Menge des am Automaten abgehobenen Geldes über einen Zeitraum oder die Anzahl an Bargeld-Lieferungen je Gerät. Kundendaten seien nicht betroffen, es sei auch kein Datenabfluss der statistischen Daten nach bisherigem Kenntnisstand erfolgt. Die Unternehmenssprecher betonen, dass die Bargeldversorgung zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen sei.

Apple Vision Pro: Fertigungsziele angeblich drastisch gesenkt

Die Geräteanzahl, die Apple von seiner Vision Pro im ersten Lieferjahr verkaufen könnte, fällt einem Bericht zufolge geringer aus als bislang erwartet. Wie die Financial Times Anfang dieser Woche schrieb, habe sich der Konzern dazu entschlossen, die internen Fertigungsziele für das erste Mixed-Reality-Headset "drastisch" zu senken. "Die Komplexität des Headset-Designs und die Schwierigkeiten bei der Produktion sind der Grund für die Reduzierung der Ziele", schreibt das Blatt unter Berufung auf informierte Kreise. Angeblich müssten deshalb auch Pläne für eine günstigere, zweite Version des Headsets nach hinten verschoben werden.

