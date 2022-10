Kurz informiert: Kriminalitätstrends, Caliptra, Klimawandel, KakaoTalk

Interpol veröffentlicht Kriminalitätstrends

Cyberangriffe mit Ransomware und Phishing sowie Onlinebetrug sind laut Polizisten und Polizistinnen in aller Welt aktuell die größten Bedrohungen. Lediglich die Gefahr durch Geldwäsche wird als noch höher eingeschätzt. Das ist das zentrale Ergebnis des ersten Berichts zu globalen Kriminalitätstrends der internationalen Polizeibehörde Interpol. Zu den wichtigsten Delikten gehören demnach auch noch das illegale Eindringen in Computer – also böswilliges Hacking – und online verbreitete Darstellungen von Kindesmissbrauch. Interpol schlüsselt die Ergebnisse auch nach Weltregionen auf: So wird in Europa die Gefahr durch Phishing und Onlinebetrug höher eingeschätzt als Geldwäsche und Drogenschmuggel. Drei Viertel der hier befragten Polizisten und Polizistinnen erwartet leider auch, dass Delikte im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch zunehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Inhalt geladen. Externen Inhalt jetzt laden kurz informiert by heise online · kurz informiert 19.10.2022: Kriminalitätstrends, Caliptra, Klimawandel, KakaoTalk

Open-Source-Sicherheitsprozessor Caliptra

AMD, Google, Microsoft und Nvidia entwickeln gemeinsam den offengelegten Security-Prozessor Caliptra, der künftig in allerlei Prozessoren – vom Smartphone-System-on-Chip bis zur High-End-Server-CPU –, aber auch in Grafikchips und SSD-Controllern sitzen soll. Der Security-Prozessor baut als Vertrauensanker eine Root-of-Trust auf, die vor Manipulationen an Hard- und Firmware schützt. Mit einer öffentlich dokumentierten Implementierung steigt die Sicherheit und damit das Vertrauen. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Global Summit des Open Compute Projects, dessen Foundation zusammen mit der Linux Foundation hinter Caliptra steht.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

"Mehr Klimagerechtigkeit für Afrika"

In einer gemeinsamen weltweiten Aktion fordern über 250 medizinische Fachzeitschriften mehr Klimagerechtigkeit für Afrika. Der Kontinent habe wenig zur Krise beigetragen, leide aber unverhältnismäßig stark darunter, heißt es in dem Leitartikel, der in renommierten Zeitschriften wie dem British Medical Journal, The Lancet und New England Journal of Medicine veröffentlicht ist. Vor Beginn der Weltklimakonferenz im November fordern die Autorinnen und Autoren von Politikern wohlhabender Länder mehr Unterstützung für den Kontinent. Denn Instabilität in Afrika könnte schwerwiegende Folgen für alle Länder haben.

KakaoTalk-Ausfall mit Konsequenzen

Nach dem langwierigen Ausfall des Messengers KakaoTalk infolge eines Feuers in einem Rechenzentrum ist der CEO des südkoreanischen Betreibers Kakao zurückgetreten. Er will jetzt die Task Force zur Untersuchung des Vorfalls leiten. Weil KakaoTalk in Südkorea der mit Abstand wichtigste Messenger ist, der noch viel mehr Funktionen umfasst und auch für viele Onlinedienste benötigt wird, folgte dem Ausfall regelrechtes Chaos, wie es die Korea Times ausdrückte. Der Staatspräsident sprach gar von einem "fatalen Schlag für die nationale Sicherheit" und forderte eine bessere Regulierung des Messengers.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(igr)