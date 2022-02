Kurz informiert: Kryptozahlungen, Windows 11, Ukraine, Fritten-Roboter

Anonyme Kryptozahlungen in der Kritik

Wer in der EU mit virtuellen Währungen wie Bitcoin, Ethereum oder Ripple zahlt, soll ab einem Gegenwert im Cent-Bereich identifiziert werden können. Für ein solches völliges Aus für anonyme Zahlungen und Spenden mit Krypto-Tokens haben sich die Berichterstatter der Ausschüsse für Wirtschaft und Währung sowie für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, der Grüne Ernest Urtasun und die Rechtskonservative Assita Kanko, ausgesprochen. Sie wollen so den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verschärfen. Patrick Breyer, der für die Piratenpartei im EU-Parlament sitzt, kündigte Widerstand an: Anonyme Zahlungen komplett zu verbieten, hätte keine nennenswert senkenden Effekte auf die Kriminalität, würde aber unbescholtenen Bürgern die finanzielle Freiheit nehmen.

Microsoft hat ein erstes großes Update für Windows 11 freigegeben. Dieses sogenannte Feature-Update ermöglicht die Nutzung von Android-Apps aus Amazons Appstore, allerdings vorerst nur in den USA. Microsoft stellt aber im eigenen Blog in Aussicht, die Verfügbarkeit des Amazon-Appstores im Laufe des Jahres auszuweiten. Außerdem wurden die Taskleiste, der Media-Player und der Texteditor überarbeitet. Microsoft verspricht, ab sofort kontinuierliche Updates dieser Art herauszubringen, anstatt auf feste Feature-Updates zweimal pro Jahr zu warten.

Cyberattacke auf ukrainische Behörden

Noch vor der Drohkulisse eines möglichen russischen Angriffs auf die Ukraine gingen mehrere Internetseiten ukrainischer Behörden in die Knie. So funktionierten am Dienstag mehrere Seiten des Verteidigungsministeriums nicht mehr. Das Militär vermutete eine Überlastung durch eine Vielzahl von Anfragen, eine sogenannte DDoS-Attacke. Zudem waren zeitweise zwei große staatliche Banken betroffen. Kartenzahlungen funktionierten nicht mehr. Inzwischen sind die Seiten wieder online.

Fritten-Roboter in US-Hamburger-Kette

Nerviges Gepiepe der Fritteuse und das Rumgeschüttele von Frittierkörben zum Abtropfen des Fetts in Fast-Food-Läden durch Kassenpersonal sollen bald ein Ende haben. Zumindest bei der ältesten Hamburger-Fast-Food-Kette der USA White Castle. Die plant, 100 ihrer Restaurants nach und nach mit dem einarmigen Frittier-Roboter Flippy 2 von Miso Robotics auszurüsten, um den Frittiervorgang von Pommes, Chicken Wings und allerlei anderem automatisiert ablaufen zu lassen.

(igr)