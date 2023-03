Kurz informiert: Kunststoff, Ostsee, Etsy, Antikriegsfilm

Plastikfressende Enzyme sollen Abfallproblem lindern

Was Yannick Branson in einem Labor der Universität Greifswald in den Händen hält, sieht erst einmal unspektakulär aus: Schaumstofffetzen aus einem alten Kissen und ein Röhrchen mit einer dunkelbraunen Flüssigkeit. Dahinter steht eine wichtige Frage: Was machen wir mit dem weltweit zunehmenden Plastikabfall? Ein Ansatz ähnelt der Verdauung von Lebensmitteln. Enzyme sollen Plastik in seine Bestandteile zersetzen, sodass sich daraus neue Kunststoffe recyceln lassen. Nach einer chemischen Vorbehandlung wandelt sich das Material in die etwas unappetitlich aussehende Flüssigkeit. Davon kann laut dem Doktoranden Branson – der mit seinem Team drei dieser Plastik-zersetzenden Enzyme gefunden – ein Teil direkt wiederverwendet werden. Ein anderer Teil wird durch die Enzyme in seine Grundbausteine zersetzt.

Meeresphysiker und IOW-Chef: "Die Ostsee steht unter Stress"

Übermäßige Nährstoffeinträge, Klimawandel, Meereserwärmung, rückläufige Seeeisbildung, starker Schiffsverkehr – die Ostsee ist vielen negativen Einflüssen ausgesetzt. "Die Ostsee steht eindeutig unter Stress", sagt der Meeresphysiker Oliver Zielinski zur aktuellen Situation. "Auch aus der langfristigen Perspektive geht es der Ostsee deutlich schlechter als am Anfang des letzten Jahrhunderts, also vor 120 Jahren. Trüber, nährstoffreicher, wärmer, mehr unter Druck." Dennoch sieht der neue Direktor des Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde Grund für Zuversicht. So stagniere etwa das Trüber-Werden der Ostsee seit Ende der 1980er-Jahre, wenn auch auf niedrigem Niveau.

Silicon Valley Bank: Etsy, Roku und Roblox kommen nicht ans Geld

Auf Etsy verkaufen kleine Händler vornehmend selbstgemachte Sachen. Die Betreiber haben ihre finanziellen Geschäfte über die Silicon Valley Bank laufen lassen, die vergangene Woche in die Insolvenz ging. Nun droht Verkäufern ein Ausfall von Einnahmen. Auch andere Start-ups und kleinere Unternehmen sorgen sich nach wie vor um ihre Finanzen – obwohl die US-Regierung zugesichert hat, alle Einlagen zu sichern, nicht jedoch die Bank selbst. Die E-Commerce-Plattform Etsy hat den Händlern in einer E-Mail mitgeteilt, dass es zu Problemen kommen könne, da sie die Bank genutzt haben, um Einlagen an "einige Verkäufer" zu senden, berichtet The Verge. Zahlungen könnten deshalb möglicherweise nicht ausgezahlt werden.

Antikriegsfilm: "Im Westen nichts Neues" gewinnt vier Oscars

"Im Westen nichts Neues" ist der erste deutsche Film, der mehrere Oscars gewinnen konnte. In der Nacht zum Montag wurde die deutsche Literaturverfilmung von Edward Berger gleich mit vier Auszeichnungen bedacht, darunter der begehrte Academy Award für den besten internationalen Film. Preise gab es auch für die Kamera, das Szenenbild und die Filmmusik.

Die Netflix-Produktion geht damit als bislang erfolgreichster deutscher Film in die Oscar-Geschichte ein. Nur drei weitere deutsche Filme konnten zuvor einen Oscar gewinnen: "Die Blechtrommel", "Nirgendwo in Afrika" und "Das Leben der Anderen" gewannen jeweils den Preis für den besten internationalen Film. "Was ich wahnsinnig schön finde – dass es vier Oscars sind. Das ist natürlich mehr als wir uns je erhofft haben. Wir haben mit einem gehofft", sagte Regisseur Berger.

