Kurz informiert: LKW-Abwrackprämie, Digitalisierung, Cerebras, ADFC

Bundesverkehrsminister will Lkw-Abwrackprämie an Abbiege-Assistent koppeln

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will die geplante staatliche Lkw-Abwrackprämie an den Einbau von Abbiege-Assistenten knüpfen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, sollen Firmen die Hilfen nur bekommen, wenn sie sich zugleich ein technisches System für Lastwagen anschaffen, mit dem Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern verhindert werden können. Eine verpflichtende Einführung dieser technischen Systeme gibt es bislang nicht. Die neue Lkw-Abwrackprämie soll alte Nutzfahrzeuge von der Straße holen und den Verkauf neuerer Modelle ankurbeln.

Bundesmillionen für Lehrerlaptops zu spät

Bei der geplanten Anschaffung von Dienstlaptops für Lehrer geht es nach Ansicht der FDP im Bundestag viel zu langsam voran. Von einem "Sofort-Förderprogramm" könne nicht mehr die Rede sein, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Suding der dpa. Hintergrund ist eine Formulierung in der entsprechenden Bund-Länder-Vereinbarung zur Finanzierung der Geräte. Dort heißt es, dass die vom Bund bereitgestellten 500 Millionen Euro für die Lehrerlaptops bis Ende nächsten Jahres ausgegeben sein sollen. Suding rechnet damit, dass in diesem Jahr kein Lehrer mehr eines der Leihgeräte erhalten wird. In einer Situation, in der die Rufe nach Hybridunterricht immer lauter werden, sei das katastrophal.

Riesenprozessor schlägt Supercomputer

Ein Riesenprozessor mit dem gigantischen KI-Chip Cerebras Wafer-Scale Engine mit 400.000 Kernen hat einen Top100-Supercomputer um den Faktor 200 geschlagen. Die Aufgabe bestand aus einem komplexen System linearer Gleichungen, wie man sie beispielsweise für Strömungssimulationen oder Wettervorhersagen benötigt. Wie Cerebras in einem Blog-Beitrag ausführt, beruht der Vorsprung des CS-1 vor allem auf seiner hohen Speicherperformance und den schnellen Verbindungen zwischen den Kernen.

ADFC setzt sich für Anbindung des Flughafens BER ans Radverkehrsnetz ein

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC will erreichen, dass der Flughafen BER ans Radverkehrsnetz angebunden wird. Der Flughafen sei nicht sicher über Radwege erreichbar, Fahrradparkplätze fehlen. Als vorbildliches Beispiel für den Ausbau einer Rad-Infrastruktur nennt der Verein den Frankfurter Flughafen mit seinem Modellprojekt für fahrradfreundliche Gewerbegebiete. Zum Teil noch zu schaffende Radschnellwege sollen bis 2030 zehn Prozent der Beschäftigten sowie zahlreiche Flughafen-Besucher zum Umstieg aufs Rad bewegen.

