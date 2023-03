Kurz informiert: LNG, DC Health Link, ISS, Reddit

LNG-Verträge mit Russland kündigen

EU-Energiekommissarin Kadri Simson appelliert an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, kein Flüssigerdgas aus Russland mehr zu beziehen. Im Jahr 2022 hätten EU-Länder 20 Milliarden Kubikmeter LNG aus Russland bezogen. Entsprechende Verträge sollten nicht verlängert werden, da es auch ohne russisches Gas gehe, sagte die aus Estland stammende Kommissarin jetzt im EU-Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Norwegen habe Russland als wichtigster Gaslieferant abgelöst. Simson riet den Mitgliedsstaaten dazu, weiterhin dafür zu sorgen, dass die Gasnachfrage um 15 Prozent gesenkt wird. Auch die erneuerbaren Energien müssten massiv ausgebaut werden, um nicht von einer Abhängigkeit von Gas in die nächste zu geraten.

Der Marktplatz für Krankenversicherungen DC Health Link in der US-Hauptstadt Washington ist Opfer eines "beachtlichen" Datenklaus geworden. Betroffen sind unter anderem eine große Zahl von Abgeordneten des US-Parlaments mit ihren Familien. Das geht aus einem Brief der beiden Fraktionschefs des US-Repräsentantenhauses an den Chef von DC Health Link hervor. Die Auswirkungen könnten "außerordentlich" sein, fürchten der Republikaner Kevin McCarthy und Hakeem Jeffries von den Demokraten. Das FBI habe Datensätze im Darknet erworben, enthalten seien die Namen von Familienangehörigen, Adressen und Sozialversicherungsnummern. Der Einbruch erhöhe das Risiko von Identitätsdiebstahl und Finanzstraftaten, aber auch von direkten physischen Bedrohungen gegen die Abgeordneten und ihre Familien, schreiben die Politiker.

Deutsche Uni-Experimente auf der ISS

Wie können Raumfahrzeuge weniger reparaturanfällig werden? Welche Pflanzen eignen sich für den Anbau im All während einer Langzeitmission, etwa auf dem Weg zum Mars? Und lassen sich degenerative Erkrankungen vielleicht besser im Weltraum erforschen als auf der Erde? Zur Beantwortung dieser und anderer Fragen haben junge Forscherinnen und Forscher aus Deutschland Experimente entwickelt, die sie in der Nacht zu Mittwoch zur Internationalen Raumstation ISS schicken dürfen. Insgesamt wurden vier Projekte von Studierenden-Teams aus Hannover, Stuttgart und München sowie auch aus Luxemburg ausgewählt.

Reddit führt Video-Feed ein

Reddit hat eine Umgestaltung der Bedienoberfläche angekündigt: Nutzende des Internetforums werden auf der Startseite künftig zwischen einem Feed für "Read" und "Watch" wählen. In der Ansicht "Read" können User durch mehrere Überschriften von Forenbeiträgen scrollen. In der für Reddit neuen Ansicht "Watch" wird ein mit Bildunterschrift versehenes Video zu sehen sein – ein Scrollen leitet in das nächste Video über. Eine Erklärung für die Umgestaltung von Reddit ist der Erfolg von TikTok. Zudem sollen überflüssige Elemente in der Bedienoberfläche entfernt werden.

(igr)