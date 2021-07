Kurz informiert: Ladeinfrastruktur, Assange, Kybernetik, Super Mario

Autoindustrie fordert Vorgaben für mehr Ladesäulen

Die europäische Autoindustrie warnt die EU vor einer von unzureichenden Infrastrukturinvestitionen begleiteten Verschärfung von Kohlendioxid-Grenzwerten. "Für jeden weiteren Prozentpunkt der Zielverschärfung benötige man zusätzlich mindestens 200.000 weitere öffentliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge – über die bereits erforderlichen drei Millionen Stück im Jahr 2030 hinaus", sagte der BMW-Chef und Präsident des europäischen Autoherstellerverbands Acea, Oliver Zipse. Er äußerte sich kurz vor der für Mittwoch erwarteten Präsentation von Vorschlägen, die ein Erreichen des EU-Zwischenziels für den Klimaschutz ermöglichen sollen.

Assange-Unterstützer bitten Merkel um Hilfe

Rund 120 Politiker, Künstler und Journalisten haben an Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert, sich bei ihrem Besuch von US-Präsident Joe Biden in dieser Woche für die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange einzusetzen. "Wir bitten Sie inständig, helfen Sie, im Fall Julian Assange Brücken zu bauen", heißt es in einem gemeinsamen Schreiben an Merkel. Für die US-Ermittler ist Assange ein Spion, sie fordern seine Auslieferung. Seine Unterstützer sehen in ihm hingegen einen investigativen Journalisten. Der Umgang mit Assange sei "mit rechtsstaatlichen Prinzipien nicht zu vereinbaren, die schlimmen Haftbedingungen sind ein humanitärer Skandal", heißt es in dem Brief an die Kanzlerin.

Schmerzen automatisch abschalten

Eine große Anzahl von Experimenten hat gezeigt, dass es möglich ist, Information aus dem Gehirn auszulesen. So ist es mittlerweile machbar, in Hirnströmen auftretende Muster automatisch zu interpretieren und damit Roboterarme oder Rollstühle zu steuern. Anders sieht es mit Schmerzen aus, weil die Verarbeitung von Schmerz auf viele Stellen des Gehirns verteilt und entsprechend schwer zu detektieren ist. Nun gelang einem Forschungsteam an der New York University School of Medicine, in diesem Bereich ein Durchbruch, schreibt Technology Review. Sie können nicht nur Schmerzen mit Hilfe eines kybernetischen Implantates detektieren, sondern diese in einem zweiten Schritt auch vollautomatisch abschalten – jedenfalls im Tierexperiment.

Mario schlägt Zelda

Erst vor wenigen Tagen wurde das Spiel "The Legend of Zelda" für das Nintendo Entertainment System zum bislang teuersten Videospiel, aber dieser Rekord hielt nicht lange. Jetzt wurde eine versiegelte Version des Spiels "Super Mario 64" für die Nintendo 64 Spielkonsole für 1,56 Millionen US-Dollar bei Heritage Auctions versteigert. Mit diesem Preis erzielte das Mario-Spiel fast das Doppelte der seltenen Zelda-Version, die einen Erlös von 870.000 Dollar brachte.

