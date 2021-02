Kurz informiert: Ladeinfrastruktur, Fußgängerkurier, Trinkwasser-Hack, eVTOL

Ladenetz für Elektroautos

Der Bundestag forciert den Ausbau des Ladenetzes für E-Autos. Bauherren werden künftig zur Errichtung der notwendigen Infrastruktur verpflichtet. Das vom Parlament verabschiedete Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastruktur-Gesetz schreibt vor, dass auf größeren Parkplätzen von Wohn- und Gewerbegebäuden unter bestimmten Voraussetzungen Leitungs- und Ladeinfrastruktur bereitgestellt werden muss. Die Opposition zeigte sich kritisch. Während den Grünen die Vorschriften nicht weit genug gehen, warnten AfD und FDP vor den Kosten.

Ford und Hermes testen nachhaltige Paketlieferung

Ford und der Paketzusteller Hermes testen in einer Kooperation in London den kombinierten Einsatz von Lieferwagen und Fußgängerkurieren. Damit sollen Pakete in Großstädten schneller und durch den Einsatz weniger Fahrzeuge auch nachhaltiger ausgeliefert werden können. Dabei wird die cloudbasierte, multimodale Routing-und Logistiksoftware MoDe:Link eingesetzt, die für eine Koordination zwischen Lieferfahrzeug und Fußgängerkurieren sorgt. Sie zeigt den Fahrern den optimalen Haltepunkt an, an dem die Fußgängerkuriere die Pakete zur Auslieferung übernehmen können.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Hackerangriff auf Trinkwasser

Im Zuge der Aufarbeitung des vereitelten Hackerangriffs auf die Trinkwasserversorgung der US-Kleinstadt Oldsmar in Florida kommen teilweise haarsträubende Details ans Tageslicht. Offenbar konnten nicht nur alle Computer der Mitarbeiter auf die Steuerung des Wasserwerks zugreifen, sie waren auch alle ohne jeglichen Schutz direkt ans Internet angeschlossen, teilten sich ein Passwort für den Fernzugriff per TeamViewer und liefen mit dem nicht mehr unterstützten Betriebssystem Windows 7. Bei dem vereitelten Angriff vor einer Woche hatten Hacker versucht, die Einstellung für die Zufuhr von Natriumhydroxid zum Trinkwasser zu erhöhen. Nach den Angreifern wird weiter gefahndet.

United bestellt E-Flugtaxis

Elektrische Flugtaxis könnten schon bald ein Milliardengeschäft sein. Die US-Fluggesellschaften United Airlines und Mesa Airlines bestellen gemeinsam beim Startup Archer Aviation 200 senkrecht startende und landende Flugzeuge kurz VTOL. Archers für 2024 geplantes eVTOL-Flugzeug ist auf 100 Kilometer begrenzt, soll aber eine Höchstgeschwindigkeit von 240 Kilometern pro Stunde erreichen. Damit könnten Passagiere aus Ballungszentren oder von Parkhäusern zu Flughäfen außerhalb der Stadt transportiert werden. Einer der ersten Märkte soll die Region Los Angeles werden.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)