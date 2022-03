Kurz informiert: Lapsus$, Volocopter, Breeams, Camaliot

Hacker-Gruppe Lapsus$ leakt Microsoft-Interna

Die Hacker-Gruppe Lapsus$ macht erneut Ernst und hat interne Daten von Microsoft in einem 37 Gigabyte großen Archiv veröffentlicht. Unter den geleakten Daten soll sich der Source Code von 250 Microsoft-Projekten befinden. In einer Analyse zum Vorfall versichert Microsoft, dass die Angreifer keinen Zugriff auf Kundendaten hatten. Neben Microsoft hat nun auch der Zugriffsmanagement-Dienstleister Okta unberechtigte Serverzugriffe eingestanden. Welches Ziel Lapsus$ mit den Attacken auf Okta und Microsoft verfolgt, ist bislang unklar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Inhalt geladen. Externen Inhalt jetzt laden kurz informiert by heise online · kurz informiert 23.03.2022: Lapsus$, Volocopter, Breeams, Camaliot

Paris testet Volocopter-Flugtaxis

In Paris haben erste Tests mit einem Flugtaxi begonnen, das während der Olympischen Spiele 2024 zum Einsatz kommen soll. Auf dem Flugplatz Pontoise nahe der Hauptstadt werden noch bis Freitag Messungen mit dem eVTOL Volocity der deutschen Firma Volocopter vorgenommen. Zunächst geht es um das Messen von Lärm und Vibrationen in Zusammenarbeit mit der Zivilluftfahrtbehörde und Lärmschutzexperten. Bei Zulassung könnten die Flugtaxis während der Olympischen Spiele in Paris die Flughäfen der Stadt mit Sportstätten verbinden.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Vorreiter nachhaltiger Gebäude ausgezeichnet

Der Betrieb von Gebäuden benötigt Energie. Mehrere nachhaltige Gebäude in spezieller Bauweise wurden jetzt mit dem Breeams-Preis ausgezeichnet. Breeam steht für Building Research Establishment's Environmental Assessment Method – die britische gemeinnützige Organisation BRE zertifiziert nach dieser Methode Bauten in aller Welt. Der bewusste Umgang mit Ressourcen hat das Collectie Centrum im niederländischen Amersfoort zu einem Gewinnergebäude gemacht. Hier wird die Kälte im Winter gespeichert, um das Gebäude im Sommer zu kühlen. Regenwasser wird gesammelt und unter anderem genutzt, um Toiletten zu spülen.

Wettervorhersage per App verbessern

Die Europäische Raumfahrtagentur ESA bittet Android-Nutzer und -Nutzerinnen, mit ihren Smartphones bei der Entwicklung besserer Wettervorhersagemodelle zu helfen. Dazu hat eine Forschungsgruppe an der ETH Zürich die App Camaliot entwickelt. Wenn die App beispielsweise über Nacht auf dem Fensterbrett ausgeführt wird sammelt sie GPS-Daten, die dann anonymisiert auf die Server des Projekts geschickt und ausgewertet werden. Denn die Signale der Satelliten werden auf dem Weg zur Erde etwa durch Wasserdampf in der Atmosphäre modifiziert. Auch die elektrisch geladenen Teile der oberen Atmosphäre, die sich dauernd ändern, haben einen Einfluss. Die Mobilgeräte können das ausgleichen, indem sie zwei Frequenzen abgleichen. Genau das soll nun mit der App Camaliot ausgenutzt werden, um bislang unbekannte Muster in der Atmosphäre ausfindig zu machen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)