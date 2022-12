Kurz informiert: LastPass-Hack, Guardian, Twitter, Spieletipps

LastPass-Hacker haben Zugriff auf Kundendaten

Der Passwortmanager-Onlinedienst LastPass gesteht ein, dass Unbefugte beim Einbruch in das Cloudsystem eines Drittanbieters doch Zugriffe auf Kundendaten hatten. Darunter sind unter anderem E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Passwörter. Viele Daten sollen aber verschlüsselt sein. Anfang Dezember konnten unbekannte Angreifer auf einen Cloudspeicher mit Daten von LastPass zugreifen. Dafür haben sie mittels Informationen von im August erbeutetem Quellcode einen Mitarbeiter attackiert und sind so an die Cloud-Zugangsdaten gelangt. Im Dezember hieß es noch, dass die Passwörter von Kunden sicher seien. Wie viele Kunden davon betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt. Um weiteren Sicherheitsvorfällen vorzubeugen, gibt LastPass an, seine gesamte IT-Infrastruktur neu und mit weiteren Sicherheitsmechanismen aufgebaut zu haben.

Cyberangriff auf The Guardian

Die britische Zeitung The Guardian ist Ziel einer Cyberattacke geworden, offenbar mit Ransomware. Das berichtet die Zeitung selbst und erklärt, dass sich der Vorfall bereits am Dienstag ereignet hat. Teile der IT des Verlags seien betroffen, die Angestellten seien aufgefordert worden, aus dem Homeoffice zu arbeiten und geteilte Netzwerke zu meiden. Die Website sei weitgehend unberührt, Onlinemeldungen könnten geschrieben und veröffentlicht werden. Bezüglich der gedruckten Ausgabe sei man zuversichtlich. Der Guardian gehört zu den weltweit meistgelesenen Nachrichtenmedien.

US-Journalisten weiter auf Twitter blockiert

Die von Elon Musk angekündigte Freischaltung der zuvor gesperrten Twitter-Accounts von US-Journalisten ist Berichten zufolge eine "Einbahnstraße". Zwar sind die Accounts für andere Twitter-Nutzer wieder sichtbar, die von der Sperrung betroffen Journalisten können jedoch keine neuen Tweets absetzen. Für die vollständige Freischaltung verlangt Musk die Löschung bestimmter Tweets. Inzwischen hat das Government Accountability Project – eine Non-Profit-Organisation zum Schutz von Whistleblowern in den USA – beim Kongress deshalb eine Beschwerde eingereicht. Der Vorwurf lautet, dass Musk seine Autorität missbrauche sowie "willkürlich und launisch" handle.

Game-Tipps für die Weihnachtszeit

Eine kurze Strichprobe in der heise-online-Redaktion belegt: Ja, nach den Weihnachtsfeiertagen bleibt vielen tatsächlich etwas mehr Zeit fürs Spielen als im Alltag der vorangegangenen Monate. Auswahl gibt es genug: Obwohl zahllose Großproduktionen ins kommende Jahr verschoben wurden, kamen auch 2022 wieder eine Menge starker Titel in den Handel. Das ist nicht nur "Elden Ring"-Entwickler FromSoftware zu verdanken, sondern auch der starken Indie-Szene. Heise online hat sich zehn herausragende Spiele angeschaut, die die freie Zeit über die Feiertage und zwischen den Jahren hervorragend ausfüllen können.

