Kurz informiert: Linkedin, Leuchtstoffröhren, Duolingo, Tailsitter-Drohnen

SPD-Abgeordneter klagt gegen Linkedin

Anzeige

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch geht gerichtlich gegen die Löschung eines Beitrags auf Linkedin vor. Der Sozialdemokrat forderte dort eine stärkere Abgrenzung insbesondere der CDU von der AfD, doch Linkedin hat den Beitrag gesperrt. Unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte hat Mesarosch beim Landgericht Hechingen eine einstweilige Verfügung beantragt, wonach Linkedin das umstrittene Posting wieder freischalten soll. In dem gesperrten Beitrag reagiert der frühere Poetry Slammer auf die Aussage des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, wonach Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene möglich sei. LinkedIn sperrte den Beitrag nach wenigen Stunden mit dem Hinweis, "dass er unsere Community-Richtlinien in Bezug auf Hassreden nicht erfüllt".

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Aus für Leuchtstoffröhren-Verkauf

In der EU läuft an diesem Donnerstag eine Ausnahmeregelung für den Verkauf von quecksilberhaltigen Leuchtstoffröhren aus. Nach Angaben der EU-Kommission dürfen Lampen vom Typ T5 und T8 künftig nur noch dann über die Ladentheke gehen, wenn sie aus bereits produzierten Lagerbeständen stammen. "Für T5- und T8-Röhren stehen jetzt geeignete Alternativen zur Verfügung, die sowohl zu Energieeinsparungen als auch zum Verzicht auf das Inverkehrbringen von quecksilberhaltigen Leuchtstofflampen führen können", erklärte eine Sprecherin der EU-Kommission der dpa. Deshalb habe man beschlossen, die Ausnahmeregelung für diese Produkte auslaufen zu lassen. Die Nutzung sei allerdings weiter erlaubt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

2,6 Millionen Datensätze von Duolingo-Nutzern bei „Have I been Pwned“

Das Projekt Have I Been Pwned hat der ohnehin umfangreichen Sammlung von Datenlecks weitere 2,6 Millionen Datensätze hinzugefügt, die beim Sprachenlern-Dienstleister Duolingo entwendet wurden. Die Datendiebe haben offenbar eine verwundbare API missbraucht, um mittels Scraping an die Daten zu gelangen. Beim Scraping liest ein Script einzelne, teils öffentlich verfügbare Informationen automatisiert etwa aus Webseiten aus und verknüpft sie gegebenenfalls. Im Fall von Duolingo gelangten die Angreifer an E-Mail-Adressen, Namen, gesprochene Sprachen, Nutzernamen, Erfahrungspunkte und weitere mit dem Lernprozess verbundene Daten.

Anzeige

MIT-Forscher machen komplexe Flugmanöver für Tailsitter-Drohnen möglich

Forscher des Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, haben Algorithmen entwickelt, die die Manövrierbarkeit und Vielseitigkeit von Tailsitter-Drohnen verbessern. Die meist zweimotorigen Drohnen, die auf Heck und Tragflächen stehend starten und wieder auf ihnen landen können, sind so in der Lage, auch schwierige Flugmanöver wie etwa einen seitlichen Kopfüberflug realisieren zu können. Die Algorithmen können Tailsitter-Drohnen dazu bringen, autonom komplexe Flugmanöver in dynamischen Umgebungen durchzuführen. So können die Drohnen etwa schnell in eingestürzte Gebäude vordringen und Hindernisse umfliegen, während sie nach verletzten Menschen suchen, so das mögliche Einsatzgebiet der Tailsitter-Drohnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(alsc)