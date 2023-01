Kurz informiert: Lockbit, CES 2023, Deezer, Russland

Lockbit entschuldigt sich für Angriff auf Kinderkrankenhaus

Die Cybergang Lockbit entschuldigt sich für einen Cyber-Angriff auf die größte kanadische Kinderklinik Mitte Dezember und gab über den Jahreswechsel das Entschlüsselungstool kostenlos heraus. Die SickKids-Klinik warnte zuvor vor längeren Wartezeiten und Verzögerungen bei Laboranalysen und Bildgebung aufgrund der bei dem Ransomware-Angriff lahmgelegten IT-Infrastruktur. Lockbit bietet Ransomware-as-a-Service an. Auf ihrer Darknet-Webseite schreiben die Cyberkriminellen: "Der Partner, der dieses Krankenhaus angegriffen hat, hat gegen unsere Regeln verstoßen, ist blockiert und nicht mehr in unserem Partnerprogramm."

CES in Las Vegas

Die CES markiert den traditionellen Jahresauftakt für alle Technikbranchen. Die Messe öffnet offiziell am Donnerstag, doch die Show geht zwei Tage früher mit zahlreichen Pressekonferenzen und Präsentationen los. Ursprünglich eine Messe für Unterhaltungselektronik und die Fernsehbranche, ist die CES inzwischen zum Schaukasten technologischer Innovationen einer großen Bandbreite von Anwendungen und Branchen geworden. Auch die Autoindustrie zeigt, was sie technisch zu bieten hat. Der Veranstalter, die Consumer Technology Association, erweitert in diesem Jahr den Fokus und stellt sich unter das Motto "Human Security" – die menschliche Sicherheit. Die Redaktionen von heise online und c’t berichten aus Las Vegas.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Millionen Deezer-Datensätze abgegriffen

Deezer-Nutzende sollten bei empfangenen Mails oder Nachrichten besondere Vorsicht walten lassen: Offenbar konnten Cyber-Einbrecher 230 Millionen Datensätze des Streaming-Anbieters kopieren. Die Daten aus dem Leck hat jetzt das Have I been pwned-Projekt zu seinem Fundus hinzugefügt. Mögliche Phishing Mails könnten mit passender Ansprache geschrieben sein, da auch Informationen wie Geschlecht, Name und gesprochene Sprache vorliegen. Daher sollten Deezer-Nutzende besonders darauf achten, wohin etwa Links in E-Mails führen.

Russland erwägt Verbot von Homeoffice

Rund 100.000 Angestellte aus Russlands IT-Branche haben im Zuge des Ukraine-Krieges und aus Angst vor der Einberufung zum Militär das Land verlassen. Viele sind aber weiterhin dort beschäftigt. In Russland wird nun darüber debattiert, für bestimmte Berufe die Arbeit im Homeoffice zu verbieten. Dann müssten die Betroffenen nach Russland zurückkehren, wenn sie ihren Job nicht verlieren wollen. Solch ein Vorhaben könnte jedoch dafür sorgen, dass russische Unternehmen weitere Fachkräfte verlieren, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(igr)