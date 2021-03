Kurz informiert: Löschfrist, Luca-App, KiriCoin, SLS-Raketenantrieb

Ein-Stunden-Löschfrist für terroristische Inhalte

Terroristen soll es künftig schwerer fallen, das Internet zu missbrauchen, um radikale Ansichten zu verbreiten, Anhänger zu rekrutieren und zu Gewalt anzustacheln. Der EU-Ministerrat hat den Entwurf für eine Verordnung befürwortet, wonach Betreiber von Online-Plattformen künftig "terroristische Inhalte" auf Anordnung beliebiger Behörden aus einem Mitgliedsstaat binnen einer Stunde löschen müssen. Eine richterliche Genehmigung ist nicht erforderlich. Über die Wahl der Mittel können die Unternehmen selbst entscheiden. Dies konnten die EU-Abgeordneten durchsetzen, um Upload-Filter nicht obligatorisch zu machen. Die Löschanordnungen können sich auch gegen Diensteanbieter wie Amazon, Facebook, Google oder Twitter richten, die ihren Hauptsitz nicht in der EU haben. Betreiber von Online-Foren sind ebenfalls erfasst.

Berlin will Luca-App nutzen

Berlins Gesundheitsämter sollen schon bald die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung nutzen. "Der Vertragsschluss ist in der nächsten Woche geplant", sagte Senatssprecherin Melanie Reinsch der dpa. "Angeschlossen werden die Gesundheitsämter – sowie die Bundesdruckerei, die den sicheren Datentransfer gestaltet." In Mecklenburg-Vorpommern ist die App bereits seit Freitag vergangener Woche im Einsatz. Sie soll etwa den Besuch von Geschäften, Gaststätten, Kulturbetrieben oder Hotels sicherer machen. In der kommenden Version der Corona-Warn-App, die nach Ostern erscheinen soll, wird voraussichtlich ebenfalls eine Check-in-Option zur Clusterverfolgung enthalten sein.

Kryptowährung für nachhaltige Fahrweise

Fiat hat zusammen mit dem Startup Kiri Technologies ein Belohnungsprogramm für Fahrer des elektrisch angetriebenen Fiat 500 aufgelegt. Das Programm sieht vor, die 500er-Fahrer bei nachhaltiger Fahrweise mit der Digitalwährung KiriCoin zu belohnen. KiriCoin können dann im Kiri-Marketplace gegen Sachwerte eingetauscht werden, wie Stellantis, die Holding hinter dem Autohersteller, mitteilte. Die ökologischsten Fahrer erhalten zusätzlich Gutscheine.

Erfolgreicher Test für SLS-Raketenantrieb

Der Raketenantrieb des Space Launch System ist im Rahmen der Vorbereitungen für die Artemis I Mondmission der NASA erneut getestet worden – und jetzt erfolgreich. Nachdem sich die vier RS-25 Raketenantriebe beim vorherigen Test im Januar vorzeitig abgeschaltet hatten, konnte nun der komplette Raketenstart von acht Minuten simuliert werden. Die Triebwerke werden nun aufgearbeitet und dann in die Mondrakete Artemis I eingebaut. Deren Start ist für November geplant.

