Kurz informiert: Log4j, Ransomware, Raspberry-Pi, Venus

Meldungen, dass Angreifer die Log4j-Sicherheitslücke ausnutzen, um Malware oder Ransomware zu installieren, nehmen zu. Sicherheitsforscher haben nun den ersten Wurm entdeckt, der die auch "Log4Shell" genannte Lücke zur automatischen Weiterverbreitung missbraucht. Auch die Erpressergruppe Conti nutzt die Sicherheitslücke für ihre Ransomware. Nach einem Angriff über Log4Shell musste das belgische Verteidigungsministerium Teile seines Netzes abschalten. In Deutschland hatte zuletzt der Bundesfinanzhof seine Webseite nach einem Angriff vom Netz genommen. Dieser habe jedoch erfolgreich abgewehrt werden können, sagte ein Sprecher des höchsten deutschen Finanzgerichts.

Auf ihrer Website teilt die Compugroup Medical mit, dass sie Opfer eines Ransomware-Angriffes geworden ist. Der marktführende Hersteller von Software für Arztpraxen, Labors und Kliniken betont dabei, dass die "überwiegende Mehrheit" der Kundensysteme in Betrieb ist und sicher sei. Der Angriff solle seit Samstag laufen und betreffe nicht nur das interne Netzwerk, sondern auch den telefonischen Support. Informationen dazu, welche Ransomware das Unternehmen befallen hat und wie die Angreifer eindringen konnten, nennt die Compugroup Medical nicht.

Zwei revolutionäre Raspberry Pi-Computer sind auf dem Weg ins All, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Experimente auf der Internationalen Raumstation ISS durchzuführen. Die "European Astro Pi Challenge: Mission Zero" der Raspberry Pi Foundation und der ESA soll junge Menschen dazu inspirieren, ihre Liebe zum Programmieren zu entdecken. Dafür werden weder Vorkenntnisse in Sachen Programmieren noch eine Spezialausrüstung benötigt, sondern lediglich ein Computer mit Internetverbindung. Die Teilnahme ist noch bis zum 18. März 2022 möglich und eignet sich bereits für Kinder ab sechs Jahren.

Bisher nicht geklärte Anomalien in der Atmosphäre der Venus könnten durch simple Lebensformen erklärt werden, die sich in den Wolken der lebensfeindlichen Welt gewissermaßen einen eigenen Lebensraum schaffen. Das ist die Hypothese eines Forschungsteams des Massachusetts Institute of Technology. Sollte es die Verbindung dort tatsächlich geben, wie seit den 70er-Jahren angenommen, gäbe es nach unserem Verständnis keinen chemischen Prozess auf dem Planeten, bei dem es entstehen könnte, schreiben die Forschenden. Stattdessen könnten Lebensformen das Gas produzieren, damit den Säuregehalt der Atmosphäre lokal verringern und kleine Regionen so lebenswert machen.

