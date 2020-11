Kurz informiert: Luftfahrt, Mac, Elektroautos, Jeff Bezos

Luftverkehrsbranche will weitere Milliarden vom Bund

Unmittelbar vor dem geplanten Luftverkehrsgipfel der Bundesregierung hat die Branche weitere Milliardenhilfen vom Bund gefordert. Nach den Fluggesellschaften müssten nun die Flughäfen und die bundeseigene Deutsche Flugsicherung mit Steuergeldern saniert werden, verlangen Vertreter von Branchenverbänden, die an der für Freitag in Berlin geplanten Sitzung teilnehmen. Außerdem müssten Perspektiven für einen pandemie-sicheren Luftverkehr geschaffen werden. Dagegen hagelt es Kritik vom Verkehrsclub VCD, der auf eine umweltverträgliche Mobilität achtet. Überkommene Strukturen dürften nicht mit Milliardenhilfen gestützt werden. Bedingungslose Hilfen wie bei der Lufthansa dürfe es nicht mehr geben, sondern sie müssten an den Klimaschutz gekoppelt werden.

Microsoft Office kommt für Mac-Rechner mit ARM-Prozessoren

Wenn demnächst erste Mac-Rechner mit ARM-Prozessoren auf den Markt kommen, möchte Microsoft augenscheinlich mit seinem Office-Paket dabei sein – und zwar nicht nur emuliert mittels Rosetta 2, sondern nativ. Teile einer ersten Anwendung aus der Büroprogrammsammlung sind nun auf Apple Silicon lauffähig. Wann Office komplett für ARM-Macs bereitstehen wird, ist allerdings noch unklar. Es ist möglich, dass Microsoft zunächst nur Detailänderungen vornehmen wird, um Word, Excel, PowerPoint, Outlook & Co. grundsätzlich für Apple Silicon lauffähig zu machen. Dass das komplette Paket nativ erscheinen wird, gilt aber vielen Beobachtern als sicher. Apple wird am kommenden Dienstag erste Geräte mit Apple Silicon präsentieren.

Anteil von Elektroautos an Neuzulassungen gestiegen

Elektroautos sind in der Europäischen Union auf dem Vormarsch: Knapp 274.000 Pkw und damit jedes zehnte im dritten Quartal verkaufte Passagierfahrzeug war ein E-Auto, wie der Branchenverband Acea mitteilte. Im Vorjahreszeitraum lag der Anteil noch bei drei Prozent. Hybridautos machten inzwischen 12,4 Prozent des EU-Automarktes aus. 2,3 Prozent der Verkäufe werden mit alternativen Antriebsstoffen wie Ethanol betrieben.

Jeff Bezos veräußert Amazon-Aktien für mehr als drei Milliarden Dollar

Amazon-Chef Jeff Bezos hat in dieser Woche Aktien seines Unternehmens im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar verkauft. Laut den Daten der US-Börsenaufsicht SEC hat Bezos in diesem Jahr bereits Amazon-Anteile im Wert von über 10,2 Milliarden Dollar zu Geld gemacht. Der wohl reichste Mensch der Welt nutzt das Kapital unter anderem dazu, sein Raketen-Start-up Blue Origin zu finanzieren. Außerdem scheint er auch seinen "Bezos Earth Fund" damit zu befeuern.

