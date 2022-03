Kurz informiert: Mehr SMS, Digitalisierung 4.0, Elektromobil Hopper, Easypark

Deutsche nutzen wieder mehr SMS

Erstmals seit 2012 haben die Bundesbürger wieder öfter Kurznachrichten genutzt. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 7,8 Milliarden SMS verschickt und damit 0,8 Milliarden mehr als 2020. Das geht aus einem Papier der Bundesnetzagentur hervor. Behörden vermuten, dass dies unter anderem an der verstärkten Nutzung der Zwei-Faktor-Authentifizierung liegen könnte.

Firmen weiter mit Nachholbedarf bei Digitalisierung

Viele kleine und mittelständische Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern haben aus Expertensicht nach wie vor großen Bedarf an professioneller Unterstützung bei der Digitalisierung. Die meisten Unternehmen wüssten zwar, dass der digitale Wandel stattfinde, sagte die Leiterin des Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrums Rostock. Es fehle aber oft an der Analyse, wo sie einen Nutzen für sich daraus ziehen könnten.

Handyparken: Park Now wird zu Easypark

Der schwedische Parkdienstleister Easypark will ab Ende März deutsche Park-Now-Nutzerkonten in seine eigene App überführen. Zuvor hatte das Unternehmen bereits mit der Übertragung von Nutzerkonten in Österreich und der Schweiz begonnen. Nutzerinnen und Nutzer in den betroffenen Kommunen, erhalten ab dem kommenden Montag schrittweise Aufforderungen, um ihr Konto zu übertragen. Gleichzeitig werden die Informationen an den Parkscheinautomaten angepasst. Mit dem Übergang zu Easypark greifen neue allgemeine Geschäftsbedingungen und eine neue Datenschutzrichtlinie. Sobald alle Kunden, die Easypark nutzen möchten, ihr Konto übertragen haben, wird die Park-Now-App abgeschaltet.

Elektromobil "Hopper" vorbestellbar

Der Hopper, eine Mischung aus Pedelec und Auto, die gerade in Augsburg entwickelt wird, ist nun vorbestellbar. Als Anzahlung werden dafür 300 Euro fällig. Das geht aus einem Tweet des Unternehmens Hopper Mobility hervor. Alternativ kann die potenzielle Kundschaft gleich 6500 Euro auf den Tisch legen. Sie muss allerdings bis Mitte 2023 warten, bis nach derzeitigen Planungen das Gefährt ausgeliefert wird.

(mack)