Kurz informiert: Messenger, Apple vs. Epic, Micsosoft, Mars, McAffee

Messenger & Co. sollen interoperabel werden

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im EU-Parlament macht sich für interoperable soziale Netzwerke und Messenger stark. Regulierungsbehörden sollen "systemrelevante Betreiber" von Online-Diensten künftig von vornherein dazu verpflichten können, ihre Programmier-Schnittstellen zu öffnen, fordern die Abgeordneten in einem Initiativbericht zum geplanten "Digital Services Act". Die Nutzer sollen demnach über verschiedene Services wie Facebook, WhatsApp oder Twitter genauso einfach miteinander kommunizieren können wie mit unterschiedlichen Telefongesellschaften.

App-Store-Streit zwischen Epic und Apple wird sich ziehen

Im großen Konflikt zwischen dem Spieleriesen Epic Games und dem iPhone-Hersteller Apple um App-Store-Provisionen und Entwicklerfreiheiten wird es zunächst nicht zu einem Urteil kommen. Der Prozess werde wohl nicht vor Juli 2021 starten, kündigte die zuständige Richterin an. Sie halte es für angemessen, die Entscheidung Geschworenen zu überlassen.

Ausfall von Microsoft Cloud-Diensten weitgehend behoben

Microsoft Office 365 inklusive Teams und Outlook sowie die Cloud-Plattform Azure waren Dienstagnacht weltweit von einem Ausfall betroffen. Nutzer der Microsoft-Dienste konnten sich für etwa fünf Stunden nicht anmelden. Ursächlich soll ein Problem im Azure Active Directory Service gewesen sein, der von einer kürzlich eingespielten Änderung verursacht worden war. Zusätzlich sollen Benutzer der Azure Public Cloud und der Azure Government Cloud betroffen gewesen sein.

Drei weitere Seen unter dem Eis auf dem Roten Planeten

Die ESA-Sonde Mars Express hat unter dem Eis am Südpol des Mars drei weitere Seen aus flüssigem Wasser gefunden und damit Hoffnung genährt, dass es auf dem Roten Planeten Leben gibt. Wie die für die Analyse verantwortlichen Forscherinnen und Forscher erklären, konnten sie mit neuen Messdaten nicht nur den überraschenden Fund eines unterirdischen Sees auf dem Mars bestätigen, sondern das deutlich komplexere System erkennen. Das befindet sich demnach unter einer mehr als einen Kilometer dicken Eisschicht.

McAfee will zurück an die Börse

Die traditionsreiche IT-Sicherheitsfirma McAfee will nach über zehn Jahren eigenständig an die Börse zurück. Das Unternehmen beantragte am Montag eine Aktiennotiz unter dem Tickerkürzel "MCFE" an der New Yorker Nasdaq. Zum Zeitplan machte das Unternehmen noch keine Angaben. Als Emissionserlös wurde zunächst nur ein Platzhalterbetrag von 100 Millionen US-Dollar genannt.

