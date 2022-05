Kurz informiert: Metaverse, Starlink, Ägypten, Ingenuity

Metaverse wird Industrie erobern

Das Metaverse wird künftig auch in der Industrie eine maßgebliche Rolle spielen. Darauf hat die Deutschland-Chefin von Microsoft, Marianne Janik, am Montag zur Hannover Messe hingewiesen. Die Coronapandemie habe nicht nur dem Homeoffice und anderen Varianten des neu organisierten Arbeitens endgültig zum Durchbruch verholfen, sagte Janik der dpa. Sehr viele Unternehmen hätten sich auch mit Verfahren auseinandersetzen müssen, bei denen bestimmte Szenarien virtuell durchgegangen werden, bevor sie in der Produktion oder der Entwicklung von Produkten in die Realität umgesetzt werden. Das sei gewissermaßen das industrielle Metaverse.

Chinas Militär prüft Zerstörung von Starlink

Chinas Militär muss in der Lage sein, das Satelliteninternet Starlink gegebenenfalls zerstören zu können, fordert ein Forscher in Diensten der Volksbefreiungsarmee. So jedenfalls zitiert die South China Morning Post eine vorübergehend öffentliche Studie. Starlink bringe Risiken und Gefahren für die Souveränität und die nationale Sicherheit Chinas mit sich, würden die Überlegungen begründet. SpaceX baut sein Satelliteninternet Starlink seit 2019 auf. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der Dienst seine Leistungsfähigkeit in dem Kriegsgebiet unter Beweis gestellt. So gibt eine ukrainische Drohneneinheit über Starlink Informationen über die Standorte russischer Panzer weiter, gleichzeitig kommen hunderttausende Menschen damit ins Internet. Vor dem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass in China über Maßnahmen gegen das Satellitennetzwerk diskutiert wird.

Hochgeschwindigkeitsbahnnetz für Ägypten

Siemens Mobility hat vom ägyptischen Verkehrsministerium den Auftrag bekommen, ein Hochgeschwindigkeitsbahnnetz auszurüsten, das dort in den nächsten Jahren entstehen soll. Insgesamt sollen 60 Städte mit zusammengenommen 90 Prozent der dortigen ägyptischen Bevölkerung auf einer Länge von 2000 km mit einem vollelektrifizierten Hochgeschwindigkeitssystem verbunden werden. Auf allen Strecken soll Siemens Mobility ein Stromversorgungs- und ein Signalsystem installieren. Digitalisierte Betriebshöfe sollen nahtlose Prozesse von der Erkennung bis zur Behebung von Problemen ermöglichen.

NASA veröffentlicht Video des Ingenuity-Rekordflugs

Die NASA hat ein Video des bisherigen Rekordflugs des kleinen Helikopters Ingenuity auf dem Mars veröffentlicht. Dabei hatte Ingenuity am 8. April in 161 Sekunden über 700 Meter zurückgelegt und dabei vergleichsweise unwegsames Gelände überquert. Mit einer Geschwindigkeit von fast 20 Kilometern pro Sekunde war er bei seinem 25. Flug auch so schnell unterwegs wie bei keinem anderen.

