Kurz informiert: Microsoft, Reddit, Kryptowährungen, Regenwald-Roboter

Microsoft: Übernahme von Activision Blizzard vorerst verboten

Ein US-Gerichtshof in Nordkalifornien hat die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vorerst verboten: Auf Antrag der US-Kartellbehörde FTC sprach das Gericht in der Nacht zum Mittwoch eine Unterlassungsanordnung aus. Sie verhindert die Übernahme so lange, bis das Gericht über eine länger gültige einstweilige Verfügung entscheiden kann. Diese Verhandlungen beginnen am 22. Juni. Sollte der US-Gerichtshof der einstweiligen Verfügung dann nicht entsprechen, könnte das de facto grünes Licht für die Übernahme aus den USA bedeuten. Wird der einstweiligen Verfügung dagegen stattgegeben, stehen die Karten für Microsoft schlecht. Der Deal hat sein vorläufiges Verfallsdatum am 18. Juli. Ist die Übernahme bis dahin nicht abgeschlossen, müssten Microsoft und Activision eine Verlängerung der Deadline aushandeln.

Reddit: Blackout geht weiter bis 18. Juni

Die Protestaktion vieler Subreddits gegen die Firmenausrichtung von Reddit geht weiter – über den ursprünglich angedachten Zeitraum von 48 Stunden hinaus. Die meisten deutschen Communitys bleiben als Protest vorerst bis Sonntag, dem 18. Juni, auf Privat gestellt. Sie protestieren gegen die hohen Preise, die Reddit ab Juli für API-Calls einführen will. Bisher haben nur einzelne Subreddits die "Blackout" genannte Aktion beendet. Eine Übersichtsseite zeigt den aktuellen Status von knapp 9000 Subreddits, von denen derzeit noch rund 7000 nicht erreichbar sind. Reddit-Chef Steve Huffman will das Ganze derweil aussitzen, wie ein von The Verge veröffentlichtes internes Memo zeigt.

Kryptowährungen im Wert von 3 Millionen US-Dollar abgezockt

IT-Sicherheitsforscher haben eine Reihe von Hacks hochrangiger Discord- und Twitter-Konten auf eine Cybergang zurückführen können, die sie Pink Drainer nennen. Der Raubzug war lukrativ. Auf den untersuchten Blockchains konnten die Analysten rund 3 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen finden, die die Cyber-Betrüger von 1932 Opfern abgezockt haben. Unter anderem auf Twitter gab es Warnungen vor verdächtigen Links auf einigen hochrangigen Social-Network-Konten. Die bösartigen Webseiten, auf die Discord- und Twitter-Konten verwiesen, seien Pink Drainer zuzuordnen.

Roboter hilft bei Wiederaufforstung des Regenwaldes

In einem Pilotprojekt von ABB Robotics und der US-amerikanischen Non-Profit-Organisation Junglekeepers setzen beide zusammen einen zweiarmigen YuMI-Roboter ein, mit dessen Hilfe das Ausbringen von Saatgut zur Wiederaufforstung des Amazonas-Regenwaldes automatisiert wird, wie ABB Robotics am Dienstag mitteilt. Der im peruanischen Dschungel des Amazonas befindliche Roboter buddelt ein Loch in die Erde, die sich in einem Pflanzsack befindet, wirft Saatgut hinein, verdichtet die Erde wieder und markiert den Pflanztopf mit einem farbcodierten Etikett. An einem Morgen schafft der Roboter so das Aussähen von rund 600 Pflanzen. 55.000 Hektar Amazonas-Regenwald gilt es zu schützen und wiederaufzuforsten, nachdem dort eine illegale Abholzung stattgefunden hat.

