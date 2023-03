Kurz informiert: Microsoft Security, Nintendo Switch, DRAM-Chips, LNG-Terminals

Microsofts Security Copilot

Microsoft macht den Security Copiloten in einer privaten Vorschau verfügbar. Dieser KI-Assistent soll vor allem Unternehmen schützen. Administratoren und Sicherheitsteams können ihn nutzen, um Bedrohungen fernzuhalten. Der Copilot kombiniere laut Microsoft “umfangreiche Daten von Bedrohungen mit branchenführender Expertise, um die Bedrohungslandschaft insgesamt besser zu verstehen." Er könne lernen, "Bedrohungsaktivitäten korrelieren" und "Entscheidungen in Maschinengeschwindigkeit" treffen.

Nintendo Switch: Zubehör im Zelda-Design

Nintendo hat neben einem neuen Gameplay-Video des kommenden Rollenspiels "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" eine Switch-Spielkonsole und Zubehör im Design des Spiels angekündigt. Dabei handelt es sich um die jüngste Version der Konsole mit 7 Zoll großem OLED-Display, eine Tragetasche zum Transport der Konsole sowie Nintendos "Pro Controller" für die Switch.

Sinkende DRAM-Preise

Die anhaltende Überproduktion von Speicherbausteinen sorgt für weiterhin sinkende Preise. Um bis zu 23 Prozent fielen die Einkaufspreise für DRAM-Chips im ersten Quartal 2023. Das wirkte sich direkt auf die Kosten für DDR5- und DDR4-Kits im deutschen Handel aus. Der Marktforscher Trendforce hat den Preisrutsch im Fall von DDR4-Bausteinen für Desktop-UDIMMs auf 15 bis 20 Prozent ermittelt; bei DDR5 sollen es 18 bis 23 Prozent gewesen sein. Im zweiten Quartal erwartet Trendforce weitere Preissenkungen von 8 bis 13 Prozent bei DDR4-Bausteinen und 10 bis 15 Prozent bei DDR5.

Mehrheit in Deutschland lehnt LNG-Terminal auf Rügen ab

Laut einer aktuellen Umfrage ist die Ablehnung eines geplanten Terminals für Flüssigerdgas vor oder auf Rügen im Nordosten besonders ausgeprägt. Mehr als 72 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern lehnen demnach den dortigen Bau solcher Anlagen ab. Laut der am Mittwoch veröffentlichten Online-Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Gemeinde Binz sind es bundesweit knapp die Hälfte (48,4 Prozent). Zustimmung zu dem Bau kam in MV demnach nur von 17,5 Prozent und bundesweit von gut einem Drittel.

(mack)