Kurz informiert: Mobilitätsgeld, Schuldigitalisierung, Firesprite, Vodafone

Verbraucherschutz für Mobilitätsgeld

Als Ausgleich für steigende Kraftstoffpreise plädieren Verbraucherschützer für eine neue Art der Entlastung. "Das jetzige System der Pendlerpauschale entlastet Gut- und Besserverdienende mehr als Menschen, die wenig oder keine Einkommenssteuer zahlen", sagte Klaus Müller, Vorstand beim Bundesverband der Verbraucherzentralen, im ZDF-Morgenmagazin. Er sprach sich stattdessen für ein "einkommensunabhängiges Mobilitätsgeld" aus. "Unser Vorschlag entlastet jeden Menschen in Deutschland gleichermaßen, weil jeder die gleiche Summe überwiesen bekommt. Damit hätten wir einen sozialen Ausgleich und die Menschen wären entlastet." Dass Autofahren mit einem Verbrennungsmotor teurer werde, stehe mit Blick auf die Klimakrise außer Frage.

Schuldigitalisierung kommt nur schleppend voran

Komplizierte Förderverfahren und Personalmangel sind einer Umfrage zufolge wesentliche Hindernisse bei der Digitalisierung der Schulen in Deutschland. Das Deutsche Institut für Urbanistik hat dazu im Mai für die Kreditanstalt für Wiederaufbau 266 Kommunen und Landkreise befragt. 53 Prozent zählten "Personelle Engpässe in der Fachverwaltung" und ein "kompliziertes Antragsverfahren" zu den Hauptgründen für den schleppenden Mittelabfluss der Fördergelder aus dem Digitalpakt Schule. Für 50 Prozent der Kommunen zählen auch "Lieferengpässe für digitale Ausrüstung" dazu.

Sony kauft Firesprite

Sony hat ein weiteres Entwicklerstudio gekauft: Das britische Firesprite gehört nun zum Unternehmen. Finanzielle Details der Übernahme sind nicht bekannt. Firesprite hat in den vergangenen Jahren eng mit Sony zusammengearbeitet und unter anderem "The Playroom" und "The Playroom VR" mitentwickelt. Die meisten Titel aus dem Portfolio des Studios wurden exklusiv für die Playstation entwickelt, zuletzt erschien der Horror-Shooter "The Persistence" aber auch für Xbox und Nintendo Switch. Künftige Titel von Firesprite dürften ausschließlich für Playstation-Konsolen verfügbar sein.

Störungen im Kabelnetz von Vodafone

Im Kabelnetz von Vodafone in Deutschland kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einigen Regionen zu Ausfällen, sodass Internet, Telefonie und Kabel nicht verfügbar waren. Im Laufe des Donnerstags bis in die Nacht auf Freitag sollen die Arbeiten fortgeführt werden. In einigen Regionen sollen die Wartungsarbeiten auch am Freitag tagsüber andauern. Wie lange die nach Angaben von Vodafone "kurzzeitigen" Ausfälle im Einzelfall tatsächlich andauern können, ist unklar.

