Kurz informiert: Mondmission, KI-Kunstwerk, Textdatei, Homeoffice

Russlands Mondmission mit "Luna-25" ist gescheitert

Die erste russische Mondmission seit 47 Jahren ist gescheitert: Die Mondsonde "Luna-25" ist außer Kontrolle geraten und auf dem Mond zerschellt. Das bestätigten amtliche Stellen in Russland. Das staatliche Raumfahrtunternehmen Roskosmos teilte mit, das Raumschiff habe am Samstag in eine neue Umlaufbahn gebracht werden sollen. Dabei sei ein Problem aufgetreten und kurz darauf der Kontakt abgerissen. Eigentlich sollte die Sonde am heutigen Montag am Südpol des Mondes landen. Laut Roskosmos versuchten Experten noch, die Verbindung wiederherzustellen und die Sonde zu finden. Das Scheitern der ersten Mondmission seit Sowjetzeiten bedeutet für die stolze Raumfahrtnation Russland einen schweren Rückschlag im Wettlauf mit anderen Nationen. Die Sonde sollte auch Wasser in Eisform auf dem Mond suchen.

Kein Copyright für KI-generiertes Kunstwerk

Ein von einer KI-Technik generiertes Kunstwerk fällt in den USA nicht unter die Copyright-Regeln und kann nicht urheberrechtlich geschützt werden. Das hat eine Bundesbezirksrichterin bestätigt und dem Informatiker Stephen Thaler damit eine weitere juristische Niederlage beschert. Der hatte erfolglos versucht, ein von seiner KI "Creativity Machine" generiertes Bild beim Copyright Office registrieren zu lassen und daraufhin entschieden, juristisch gegen die Entscheidung vorzugehen. Das Bundesbezirksgericht für Washington D.C. hat aber jetzt bestätigt, dass die "Urheberschaft durch einen Menschen wesentlicher Bestandteil eines gültigen Urheberrechtsanspruchs ist".

Eine gigantische Sammlung von Texten aus urheberrechtlich geschützten Büchern, mit denen mehrere KI-Modelle trainiert wurden, ist auf Betreiben einer dänischen Antipiraterieorganisation aus dem Internet entfernt worden. Die Datensammlung namens "Books3" umfasst nach Angaben der Ersteller 197.000 Buchtexte in englischer Sprache als Textdatei. Einer am Wochenende publik gemachten Analyse zufolge, handelt es sich mehrheitlich um Sachbuchtexte. Aber auch Zehntausende belletristische Werke sind in der über 37 Gigabyte großen Textdatei enthalten. Die Mehrheit der Werke sind nicht älter als 20 Jahre. Trainiert wurde damit unter anderem eine KI der Facebook-Mutter Meta. Wer die Datei bereits heruntergeladen hat, verfügt allerdings weiterhin darüber.

Homeoffice etabliert sich laut Studie als „neue Normalität“

Der in der Pandemie begonnene Trend zum Homeoffice hält weiter an. In der Informationswirtschaft arbeiten in mehr als jedem dritten Unternehmen über die Hälfte der Beschäftigen mindestens einmal pro Woche von zu Hause. Das geht aus einer jetzt vorgestellten Analyse des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZEW, hervor. Diese Zahl ist demnach die höchste seit Beginn der Analyse. Die regelmäßige Arbeit im Homeoffice habe sich damit in den untersuchten Branchen als neue Normalität etabliert, schreibt Daniel Erdsiek vom ZEW.

