Kurz informiert: Nato, 9-Euro-Ticket, Stromhandel, Atari

Nato sieht Bedrohungen im Cyberspace

Die Nato hat in ihrem neuen strategischen Konzept nicht nur Russland allgemein als "bedeutendste und unmittelbarste Bedrohung" für die Sicherheit der Nato-Länder eingestuft, sie geht darin auch auf Gefahren im Cyberspace ein, die von dem Staat ausgingen. Die Russische Förderation versuche durch Zwang, Subversion, Aggression und Annexion Einfluss und Kontrolle zu gewinnen. Dabei wende sie nicht nur konventionelle, sondern auch informationstechnische Mittel an. Vor diesem Hintergrund will die Nato ihren digitalen Wandel beschleunigen und ihre Kommandostruktur an das Informationszeitalter anpassen; das heißt auch, Cyberabwehr, Netze und Infrastruktur verbessern, um im Cyberspace und im Weltraum das gesamte Spektrum von Bedrohungen zu erkennen und abzuwehren.

Weniger Stau seit 9-Euro-Ticket

Das Auto ist in vielen Fällen Verkehrsträger Nummer 1. Wer diese Dominanz brechen will, muss eine Alternative aufzeigen. Der zeitlich befristete Versuch eines stark vergünstigten Nahverkehrs zeigt, dass die Preise eine Stellschraube für einen Wandel sein können. Eine Analyse von TomTom hat ergeben, dass in 23 von 26 untersuchten Städten im Berufsverkehr auf den Straßen im Juni weniger los war als vor der Einführung des 9-Euro-Tickets. Am stärksten war die Entlastung in Wiesbaden mit 13 Prozent und Hamburg mit 14 Prozent weniger Stau im Berufsverkehr zu spüren.

Stromhandel zwischen Ukraine und EU

Mit dem 30. Juni beginnt der Stromhandel zwischen der Ukraine und der EU. Der Stromhandel werde nun schrittweise ausgebaut, teilte der Europäische Verbund der Übertragungsnetzbetreiber mit. Der Stromhandel könne der Ukraine Einnahmen bringen, da die inländischen Einnahmen durch Russlands Angriffe geschmälert würden, erläutert die EU-Kommissarin für Energie Kadri Simson. Gleichzeitig werde die EU in einer Zeit außergewöhnlich hoher Preise mit erschwinglichem Strom versorgt. Dies sei besonders wichtig, da die Ukraine fortwährend von Russland angegriffen werde. Der Handel soll zunächst über die Verbindung zwischen der Ukraine und Rumänien laufen. Der Stromhandel über die anderen Verbindungen Ukraine-Slowakei, Ukraine-Ungarn und Moldawien-Rumänien soll später folgen.

50 Jahre Atari

Atari feiert seinen 50. Geburtstag mit einer Kollektion aus klassischen Spielen. Die Sammlung mit dem Namen "Atari 50: The Anniversary Celebration" soll Ende des Jahres erscheinen und unter anderem 90 Spiele umfassen. Sie sollen auf dem PC via Steam und Epic Games Store, der Nintendo Switch, Xbox und Playstation funktionieren. Atari wurde am 27. Juni 1972 von Nolan Bushnell und Ted Dabney als erstes Videospielunternehmen überhaupt gegründet.

