Kurz informiert: Next DB Navigator, Deutsche Leasing, Reddit, Smartphone-Absage

Next DB Navigator stiftet Verwirrung

In den vergangenen Tagen haben mehrere Medien berichtet, dass der DB Navigator eingestellt wird und damit Verwirrung bei den Anwenderinnen und Anwendern gestiftet. Die App nutzen Millionen Menschen auf ihren mobilen Endgeräten für die Fahrplanauskunft und den Ticketkauf. "Der aktuelle DB Navigator wird wie gewohnt über ein Update aktualisiert und fortgeführt", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber heise online. Verwirrung stiftete offenbar die neue Bahn-App namens "Next DB Navigator". Sie lässt sich schon seit geraumer Zeit testen und läuft bislang parallel zum altbekannten DB Navigator. Tatsächlich werden alle Kunden ihre App am Ende des Jahres aktualisieren müssen, denn dann sollen der Bahn-Sprecherin zufolge beide Apps zusammengeführt werden.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Cyberangriff auf Deutsche Leasing

Die Deutsche Leasing, ein großer, von zahlreichen Sparkassen getragener Leasing-Verband, ist Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Am Samstag hätten die Sicherheitssysteme den Vorfall aufgespürt. Einem Notfallplan folgend, hat die IT-Abteilung daraufhin die IT-Systeme abgeschaltet. Auf ihrer Webseite schreibt die Deutsche Leasing, dass die Mitarbeitenden daher auf einen großen Teil der IT-Systeme und Daten nicht zugreifen könnten. Die E-Mail-Systeme seien ebenfalls von dem Angriff betroffen. Unbekannt sind weitere Ausmaße des Angriffs. Ein Unternehmenssprecher betonte gegenüber heise online, dass die IT-Systeme zur Sicherheit heruntergefahren wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Protest auf Reddit

Auf Reddit formiert sich Widerstand gegen die geplante Preisstruktur für den Zugriff auf die API, die den Betrieb beliebter Drittanwendungen unmöglich machen dürfte. Dutzende Teilbereiche des beliebten Social-News-Aggregators werden von den Moderatoren und Moderatorinnen am 12. Juni für mindestens 48 Stunden geschlossen, einige sollen bis zu einer zufriedenstellenden Einigung komplett stillgelegt werden, wurde jetzt angekündigt. Begründet wird die drastische Maßnahme unter anderem damit, dass die Arbeit als Moderator ohne Drittanwendungen wie etwa Apollo unmöglich wird. Sollte Reddit nicht auf die Community zugehen, werde man gemeinsam über weitere Maßnahmen beratschlagen.

Smartphone-Absage für Grundschulkinder

In der irischen Kleinstadt Greystones haben sich die Elterninitiativen aller acht Grundschulen auf eine freiwillige Absage an Smartphones für dort lernende Kinder geeinigt. Damit soll dem Gruppenzwang entgegengewirkt werden, der dafür sorgt, dass Kinder unter 11 Jahren bereits ein Smartphone wollen, schreibt die Irish Times. Mit der Einigung wolle man dafür sorgen, dass die Mehrheit der Kinder erst auf den weiterführenden Schulen solche Geräte bekommt. Den Verantwortlichen geht es dabei explizit nicht um eine Absage an die Mobiltelefone an sich und sie haben auch nichts gegen die Benutzung unter Aufsicht, aber sie wollen die Grundschulkinder vor allem vor Social Media Apps verschonen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(igr)