Kurz informiert: No Fly List, Batterie-Recycling, Phishing-Welle, Riot Games

Hackerin findet "No Fly List"

Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 führt das FBI zentrale Listen von Personen, die als Sicherheitsrisiko eingeschätzt werden. Diese Personen müssen bei jedem Flug eine erweiterte Sicherheitskontrolle erdulden oder dürfen das Flugzeug gar nicht erst betreten. Eine solche geheime Liste ist nun der Schweizer Hackerin "Maia Arson Crimew" in die Hände gefallen. Sie fand sie auf einem ungesicherten Testserver der US-Fluggesellschaft CommuteAir. Diese Liste gab die Hackerin in Journalisten und Menschenrechtsorganisationen weiter. Im Gespräch mit heise online bezeichnet sie sich selbst als Antikapitalistin und erklärt, dass dies ein Schritt in die richtige Richtung gewesen sei, um ein Licht auf No Fly Lists und andere ähnliche überzogene Überwachungslisten zu werfen.

Nachhaltigkeit durch Batterie-Recycling

Als ehemaliger Chief Technology Officer von Tesla war JB Straubel maßgeblich daran beteiligt, Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. 2019 verließ er Tesla und gründete mit Redwood Materials ein Unternehmen für Batterie-Recycling. Straubel ist überzeugt, dass eine nachhaltige elektrifizierte Wirtschaft nur gelingen kann, wenn es einen geschlossenen Kreislauf für Rohstoffe gibt. Der Großteil der Materialien in Batterien werde nicht abgebaut oder verbraucht, sagte der Unternehmer gegenüber Technology Review. 99 Prozent dieser Metalle, oder vielleicht sogar mehr, könnten somit immer wieder verwendet werden. In diesem Prozess sei jedoch noch viel Optimierungspotenzial vorhanden, betont Straubel.

Massive 1&1-Ionos-Phishing-Welle

Kunden von 1&1-Ionos sollten bei eingehenden Mails besondere Vorsicht walten lassen. Das LKA Niedersachsen warnt davor, dass es derzeit zahlreiche Hinweise auf Phishing-Mails erhält, deren Urheber es auf die Zugangsdaten zu dem Anbieter abgesehen haben. Empfänger der Mails werden darin aufgefordert, einen Link anzuklicken oder einen Mail-HTML-Anhang zu öffnen. Das LKA Niedersachsen weist in seiner Warnung darauf hin, dass die Online-Variante der Phishing-Seite die Zugangsdaten sogar überprüft und eine Fehlermeldung auswirft, falls jemand falsche Daten einträgt.

Hackerangriff auf Riot Games

Unbekannte Angreifer konnten sich Zugriff auf die Entwicklungsumgebung von Riot Games verschaffen. Das Studio ist unter anderem für League of Legends verantwortlich. Der Vorfall soll konkret den Mechanismus zum Ausliefern von Patches betreffen, sodass sie derzeit keine Updates für ihre Spiele bereitstellen können.

