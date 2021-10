Kurz informiert: Nobelpreis, Facebook-Werbung, Pixel 6, Nokia T20

Nobelpreis für Chemie für deutschen Forscher

Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht gemeinsam an den Deutschen Benjamin List vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, und den US-Amerikaner David MacMillan von der Princeton University. Sie bekommen den Preis für ein "geniales Werkzeug zum Aufbau von Molekülen". Die Forscher hatten im Jahr 2000 unabhängig voneinander eine dritte Art der Katalyse entwickelt, die Organokatalyse. Bis dahin waren lange Zeit nur zwei Arten von Katalysatoren bekannt, nämlich Metalle und Enzyme.

Arbeitsministerium richtete Facebook-Werbung an SPD-Interessierte

Das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium hat sich von einem Werbedienstleister getrennt, nachdem die ZDF-Sendung "Magazin Royale" von Satiriker Jan Böhmermann vor eineinhalb Wochen über Wahlwerbung der Parteien mithilfe der Facebook-Algorithmen berichtet hatte. Grund für das Ende der Zusammenarbeit sei "Targeting von SPD-Anhängern", teilte ein Sprecher mit, also das gezielte Ansprechen von SPD-Mitgliedern in dem sozialen Netzwerk. Auf die Recherche reagierte auch das von den Grünen geführte Klimaschutzministerium Rheinland-Pfalz. "Die Kritik an dieser Praxis ist berechtigt", so eine Sprecherin. Sie sei nach dem Hinweis sofort abgestellt worden. Künftig erfolge keine solche Zielgruppenauswahl mehr. Parteienwerbung habe aber nicht stattgefunden. Ein Ministerium darf nicht mit Steuergeld Parteiwerbung betreiben.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Google „Herbst-Event“ am 19. Oktober

Google wird sein neues Pixel 6 und das Pixel 6 Pro am 19. Oktober enthüllen. Zu beiden Smartphones gibt es bereits seit Wochen Informationen: Im August hatte Google selbstgebaute Tensor-SoCs für sein neues Spitzenmodell angekündigt, die verbleibenden Spezifikationen aber noch nicht gelüftet. Neben den neuen Google-Handys dürfte am 19. Oktober auch das Betriebssystem Android eine wichtige Rolle spielen. Die neue Version 12 ist seit Montagabend als AOSP-Variante verfügbar, bisher aber noch nicht auf Handys angekommen.

Nokia kehrt auf den Tablet-Markt zurück

Nokia kehrt auf den Tablet-Markt zurück: Mit dem T20 hat der finnische Hersteller ein günstiges Einsteiger-Tablet vorgestellt. Das Nokia-Gerät soll mit einem für die Preisklasse ungewöhnlichem Update-Versprechen punkten: Es kommt mit Android 11 auf den Markt und soll zwei Jahre lang Upgrades erhalten. Monatliche Sicherheitspatches will Nokia drei Jahre lang zur Verfügung stellen. Das T20 gehört zu den günstigsten mit Android Recommended zertifizierten Tablets.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)