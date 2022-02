Kurz informiert: Online-Banking, Praxisbarometer, S-Bahn, 2FA

Online-Banking immer beliebter

Die Mehrheit der Bankkunden in Deutschland erledigt Geldgeschäfte einer Umfrage zufolge inzwischen hauptsächlich am PC oder Smartphone. Die Pandemie habe dem Online-Banking einen kräftigen Schub verschafft. Eine aktuelle Umfrage zeige, dass bereits 56 Prozent der Befragten ihre Bankgeschäfte in erster Linie online oder per Smartphone abwickelten, fasste der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Ossig, die Ergebnisse der jetzt veröffentlichten Erhebung zusammen. Am wichtigsten ist Bankkunden bei der Wahl ihres Kanals der Umfrage zufolge, dass sie ihre Geldgeschäfte sicher erledigen können. Mehr als 60 Prozent der Befragten halten Online-Banking für "sehr sicher" oder "sicher".

Praxisbarometer Digitalisierung 2021

Das "Praxisbarometer Digitalisierung 2021" der kassenärztlichen Bundesvereinigung warnt vor schlechten Zeiten. Der kürzlich veröffentlichte Report fragt, wie es weitergehen soll mit der telematischen Infrastruktur (kurz TI), über die Ärzte, Apotheker, Kassen und Patienten ihre Gesundheitsdaten austauschen. Die Befragung von 2800 niedergelassenen Kassenärztinnen und Ärzten, von denen 89 Prozent an die TI angeschlossen waren, ergab, dass jede der befragten Praxen durchschnittlich nur an drei von fünf Tagen mit der TI problemlos Daten austauschen konnte – eine Größenordnung, die auch eine Stichprobe von c’t bestätigt. Die kassenärztliche Bundesvereinigung nutzten die Vorstellung des Digitalisierungsbarometers, um für eine langsamere und sorgfältigere Einführung des elektronischen Rezeptes und der e-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu werben.

KI-Projekt für effizienteren S-Bahn-Betrieb

Künstliche Intelligenz soll zunächst im S-Bahnverkehr der Deutschen Bahn für reibungslosere Abläufe und pünktlichere Züge sorgen. Ein Pilotprojekt bei der S-Bahn Stuttgart will der Konzern nun auf die S-Bahnen Rhein-Main und München ausweiten. Die Disponenten in den Leitstellen könnten mithilfe der Algorithmen schneller entscheiden, welche Züge wann zuerst in den Bahnhof einfahren sollten. In Stuttgart etwa konnten auf diese Weise Verspätungen von bis zu acht Minuten ausgeglichen werden.

Entwickler-Kritik an Apples 2FA

Entwickler konkurrierender Passwortmanager und Authenticator-Apps beklagen, dass Apple sich bei ersten Diensten eine Vorzugsbehandlung geholt hat. So berichtet Kevin Archer, Mitarbeiter bei 2Stable, dass Twitter seit Kurzem direkt auf Apples im iPhone eingebauten Passwortmanager verlinkt, wenn man versucht, die Zwei-Faktor-Authentifizierung für seinen Account zu aktivieren. Für die Nutzer ist dies praktisch. Auf der Strecke bleiben Konkurrenten wie 2Stable oder andere Authenticator-Apps wie jene von Google.

