Kurz informiert: Online-Lebensmittelhandel, Chrome86, Facebook, Gesundheits-Apps

Neue Vorgaben für Online-Verkauf von Lebensmitteln

Für Online-Anbieter von Lebensmitteln sollen künftig strengere gesetzliche Vorgaben gelten. Darauf zielen Pläne von Ernährungsministerin Julia Klöckner ab. Betreiber von Online-Marktplätzen sollen nach Angaben des Ministeriums stärker in die Pflicht genommen werden können, unsichere Erzeugnisse aus dem Angebot zu nehmen. Die Gesetzespläne sehen außerdem vor, etwa bei Lebensmittelskandalen Warenströme schneller nachvollziehen zu können. So sollen betroffene Firmen Informationen zur Rückverfolgbarkeit in einer Frist von 24 Stunden und elektronisch an die zuständigen Behörden übermitteln.

Chrome 86 ist da

Google hat die neue Version seines Browsers herausgebracht: Chrome 86 ist für alle Betriebssysteme, mobil und am Desktop, ab sofort verfügbar. Im Fokus steht die Sicherheit der Nutzer. Chrome 86 verändert die Anzeige von URLs. Diese sind zunächst nur noch in Teilen sichtbar, das Augenmerk liegt dabei auf der Domain. Erst bei einem Klick in die Adresszeile kann man die gesamte URL sehen. Die Änderung kommt allerdings nicht zu allen Anwendern, sondern ist erst mal eine Art Testlauf. Mit dem Passwortcheck warnt Chrome vor kompromittierten Passwörtern, also solchen, die bei einer Datenpanne abgegriffen wurden. Außerdem kommen mit Version 86 auch weitere Warnungen bei unsicheren Downloads. Darüber hinaus hat Google 35 Sicherheitslücken geschlossen, die zum Teil als hoch eingestuft waren.

Facebook verschärft sein Vorgehen gegen die Verschwörungstheorien-Bewegung QAnon. Künftig sollen alle Facebook-Seiten und -Gruppen sowie alle Instagram-Accounts gelöscht werden, die QAnon vertreten. Mitte August hatte Facebook zunächst angekündigt, gegen QAnon-Anhänger vorzugehen, sofern sie Gewalt androhen oder sich darüber unterhalten. Jetzt sollen jedoch mit der Verschärfung der Richtlinien generell alle Inhalte der QAnon-Bewegung auf Facebook und Instagram entfernt werden – unabhängig davon, ob darin zu Gewalt aufgerufen oder darin Gewalt diskutiert wird.

Erste Gesundheits-Apps auf Kassenkosten verfügbar

Als zusätzliches Angebot für Patienten gehen schrittweise Gesundheits-Apps auf Kassenkosten an den Start. Die ersten beiden Anwendungen sind jetzt in einem neuen Verzeichnis erstattungsfähiger Angebote aufgeführt. Es handelt sich um eine App für eine Tinnitus-Therapie und eine Anwendung, die Patienten mit Angststörungen unterstützen soll. Weitere Angebote sollen folgen.

