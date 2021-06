Kurz informiert: PC-Markt, Fancy Product Designer, Outlook, Weltraumteleskop

Europäischer PC-Markt wächst

Der PC-Markt in Westeuropa ist im vergangenen Quartal ungeachtet der allgemeinen Halbleiter-Knappheit deutlich gewachsen. Nach Berechnungen des Marktforschungsunternehmens Canalys stiegen die Verkäufe im Jahresvergleich um 48 Prozent auf 16,1 Millionen Notebooks und Desktop-Rechner. An die Spitzenposition setzte sich im ersten Quartal demnach knapp HP mit 4,1 Millionen Geräten und einem Marktanteil von 26 Prozent, dicht gefolgt vom Weltmarktführer Lenovo, zu dem unter anderem auch die Marke Medion gehört. Dahinter rangieren Dell und Apple.

Kritische Lücke in Fancy Product Designer

Wer auf seiner WordPress- oder WooCommerce-Website einen Onlineshop mit dem Plug-in Fancy Product Designer betreibt, sollte die Software aus Sicherheitsgründen komplett deinstallieren. Derzeit haben es Angreifer auf eine Sicherheitslücke abgesehen und attackieren Seiten. Bislang ist noch keine dagegen abgesicherte Version erschienen. In einer Warnmeldung der Sicherheitsforscher von Wordfence steht, dass die Lücke mit dem Bedrohungsgrad „kritisch“ eingestuft ist. Ist eine Attacke erfolgreich, könnten Angreifer ohne Authentifizierung Dateien hochladen und eigenen Code ausführen. Da es noch keinen Patch gibt, verschweigen die Sicherheitsforscher weitere Details zu Angriffsszenarien.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Outlook bald mit modernerer Optik

Abgerundete Ecken und neue Icons – so soll das aufgefrischte Outlook nach Bildern einer versehentlich an die Öffentlichkeit gelangten Vorabversion aussehen. Microsofts E-Mail-Client soll darüber hinaus mit neuen Funktionen ausgestattet werden und auf verschiedenen Betriebssystemen wie Windows 10 oder MacOS sowie im Web identisch aussehen. Die durch das Magazin Windows Latest publizierten Bilder zeigen, dass der neue Look an das geplante Redesign von Windows 10 angelehnt ist.

Starttermin für Weltraumteleskop verschiebt sich

Der Start des James-Webb-Weltraumteleskops wird sich weiter verzögern, aber diesmal wohl nur noch um wenige Wochen. Laut der NASA will man nun bald damit beginnen, das Teleskop zusammenzufalten und für den Transport nach Französisch-Guayana vorzubereiten. Der soll demnach Ende August beginnen. Wenn das Teleskop am Raumfahrtzentrum Guayana ankommt, seien 55 Tage nötig, bis der Start erfolgen könne. Für den geplanten Start Ende Oktober reicht das nicht, aber ab Mitte November soll es so weit sein. Ursprünglich sollte der Nachfolger für das Weltraumteleskop Hubble schon 2007 starten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)