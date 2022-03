Kurz informiert: Palantir, Ukraine-Krieg, Hackerparagraf, Astronomie

Bayerns LKA will Palantir-Software einsetzen

Analysten des Bayerischen Landeskriminalamtes sollen künftig ein System der deutschen Tochter des umstrittenen US-Datenunternehmens Palantir zur Datenauswertung nutzen. Kein anderes Unternehmen habe die "sehr strengen Ausschreibungskriterien" erfüllt, hieß es vonseiten des bayrischen Innenministeriums. Während die Polizei eine "noch erfolgreichere Polizeiarbeit" prognostiziert, zeigen sich Datenschützer skeptisch. Der bayerische Landesdatenschutzbeauftragte Thomas Petri sprach laut dpa von einem massiven Eingriff in die Grundrechte. Die akten- und vorgangsübergreifenden "Big Data"-Verfahren erhöhten die Eingriffsintensität erheblich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Inhalt geladen. Externen Inhalt jetzt laden kurz informiert by heise online · kurz informiert 08.03.2022: Palantir, Ukraine-Krieg, Hackerparagraf, Astronomie

BfS analysiert Gefahr durch ukrainische AKW

Das Bundesamt für Strahlenschutz hat analysiert, welche Gefahren für und durch Atomkraftwerke ausgeht, die in der Ukraine stehen. Die entscheidende Frage sei, ob sie angesichts der Kampfhandlungen sicher sind, sagte BfS-Leiter für Notfallschutz Floran Gering. Die Auswirkungen für Deutschland wären laut BfS-Analyse gering, in 17 Prozent der Wetterlagen würden überhaupt radioaktive Stoffe nach Westen getragen. Gefährdet seien aber viel mehr die Menschen vor Ort. Gering warnt davor, eigenständig Jodtabletten einzunehmen. Eine Selbstmedikation berge erhebliche gesundheitliche Risiken und habe ohne konkreten Anlass keinen Nutzen.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Neuer Anlauf gegen "digitalen Hausfriedensbruch"

Im Bundesrat gibt es erneut eine Initiative, um die "Strafbarkeit der unbefugten Benutzung informationstechnischer Systeme" doch noch durchzusetzen. Das von einer schwarz-grünen Koalition regierte Bundesland Hessen hat einen entsprechenden Gesetzentwurf zum Kampf gegen "digitalen Hausfriedensbruch" auf die Agenda des Plenums der Länderkammer gesetzt. Wer unerlaubt etwa auf fremde Computer, Smartphones, Webcams oder Navigationssysteme zugreift und dabei erwischt wird, müsste demnach mit Freiheitsentzug von bis zu zehn Jahren rechnen.

Großes Molekül in protoplanetarer Scheibe gefunden

Mithilfe des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array in Chile haben Forscherinnen des Observatoriums Leiden in den Niederlanden das bislang größte Molekül in einer protoplanetaren Scheibe um einen Stern entdeckt. Dimethylether besteht aus neun Atomen und ist ein Vorläufer von größeren organischen Molekülen, die zu den Grundbausteinen des Lebens gehören, erläutern sie. Der Fund zeigt nun, dass diese komplexeren Moleküle die Entstehung der Sterne überstehen und danach auf den sich um sie bildenden Himmelskörpern landen können.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)