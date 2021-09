Kurz informiert: Pegasus, Statistisches Bundesamt, Ladebuchsen, Twitter

Pegasus bei französischen Regierungsmitgliedern

In Frankreich zieht der Skandal um Spyware der NSO Group immer weitere Kreise. Laut einem Medienbericht haben Ermittlungsbehörden Spuren der Spionagesoftware Pegasus auf den Smartphones von drei Ministern und zwei Ministerinnen gefunden. Infiziert wurden deren Geräte demnach zwischen 2019 und 2020. Nicht alle waren du der Zeit im selben Amt wie heute tätig, aber auch damals seien alle Teil des Kabinetts gewesen. In Frankreich hatte die Behörde für Informationssicherheit Infektionen mit Pegasus bereits auf den Geräten von Journalistinnen und Journalisten bestätigt. Während die für die Angriffe benutzte Technik aus Israel stammt, sind die jeweiligen Auftraggeber für die Attacken nicht immer bekannt, genauso wie die Motive.

Hackerangriff auf das Statistische Bundesamt

Wenige Tage vor der Bundestagswahl soll es am Mittwoch zu einem Hacker-Angriff auf das Statistische Bundesamt gekommen sein. Dessen Chef ist zugleich der Bundeswahlleiter. Das berichtete das Wirtschaftmagazin Business Insider. Die schnelle Identifizierung des Schadens zeige, dass die Sicherheitssysteme funktionierten, sagte ein Sprecher des Bundeswahlleiters gegenüber der dpa. “Die internen Wahlserver für die Ermittlung des Wahlergebnisses werden jedoch in separaten Netzen betrieben, es besteht demnach keine Gefahrenlage in Bezug zur Bundestagswahl.”

Bitkom kritisiert einheitliche USB-C-Ladebuchsen

Der Vorschlag der EU-Kommission, einheitliche USB-C-Ladebuchsen für Mobiltelefone, Tablets, Notebooks und weiteren Elektronikprodukte verpflichtend einzuführen, stößt beim Bitkom auf Ablehnung. Um Elektroschrott zu verhindern, gebe es bessere "Hebel und Maßnahmen". Einheitliche Ladebuchsen könnten sogar das Gegenteil bewirken und das Elektroschrottaufkommen zunächst erhöhen. Aus der Sicht des Bitkom sollte sich die Politik nicht nur auf die Ladeadapter fokussieren. Die Umweltbilanz von Geräten hänge vielmehr davon ab, wie lange sie genutzt werden könnten und wie energieeffizient sie seien.

Trinkgeld per Twitter

Twitter führt weltweit eine Trinkgeld-Funktion ein – auch Zahlungen mit Bitcoin sind möglich. Auf einigen Twitter-Profilen wird bald ein Banknoten-Symbol auftauchen. Das heißt, dass Nutzerinnen und Nutzer ein Trinkgeld schicken können. Twitter führt die Funktion nach einem Testlauf weltweit ein. Die Accounts, die das Empfangen vom Trinkgeld aktiviert haben, erkennt man dann an diesem Banknoten-Symbol neben dem Follow-Button.

