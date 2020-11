Kurz informiert: Phishing, ARM-Mac, LKW-Maut, Mars Sample Return

Angriffe über verschlüsselten Datenverkehr nehmen sprunghaft zu

Mit nahezu 200 Millionen Angriffen in den ersten neun Monaten des Jahres rangiert Phishing auf dem ersten Platz derjenigen Angriffe, die über SSL verbreitet werden. Das ist eines der Ergebnisse des State of Encrypted Attacks Report von Zscaler, für den das ThreatlabZ-Team des Unternehmens mehr als 6,6 Milliarden in der Zscaler-Cloud erkannte Angriffe analysiert hat. Als einen Faktor des explosionsartigen Wachstums nennt Zscaler die Corona-bedingte Zunahme der Nutzung von Collaboration- und Filesharing-Anwendungen aus der Cloud. So versteckten sich 30 Prozent aller SSL-basierten Angriffe in Diensten wie Google Drive, OneDrive, AWS oder Dropbox.

Was den ARM-Macs fehlt

Bei Apples gestriger Keynote wurde viel von den Neuerungen der ersten drei ARM-Maschinen gesprochen. Der M1-Chip, den Apple erstmals im MacBook Air, MacBook Pro mit 13 Zoll und Mac mini einsetzt, soll die beste Akkulaufzeit aller Macs bieten und jeden vergleichbaren PC in Sachen Leistung schlagen. Allerdings führt Apples Designwahl auch zu Kompromissen: Die neuen Rechner haben kein Thunderbolt 4, keine neue Webcam und keine Unterstützung für eGPU.

Lkw-Maut abhängig vom CO2-Ausstoß ist "zentrales Instrument"

Der Schwerlastverkehr ist in Europa für einen großen Teil der CO2-Emission auf der Straße verantwortlich. Bundesumweltministerin Svenja Schulze möchte das im Sinne des Klimaschutzes ändern. Sie hat daher die EU-Verkehrsminister aufgefordert, sich schnell auf eine Einbeziehung des Treibhausgas-Ausstoßes in die Lkw-Maut zu einigen. Die Lkw-Maut nach CO2-Ausstoß zu staffeln, sei ein "zentrales Instrument für den Technologiewechsel", so die Ministerin.

NASA und ESA können Bodenproben vom Mars zur Erde bringen

NASA und ESA sind in der Lage, Bodenproben vom Mars zur Erde zu bringen, um sie dort genauer untersuchen zu lassen. Das ist das Fazit einer unabhängigen Untersuchungskommission zur Mission "Mars Sample Return", die auch die Fortführung der Vorbereitung empfiehlt. Mit dem Mars-Rover Perseverance ist das erste dafür notwendige Raumfahrzeug bereits auf dem Weg zum Roten Planeten. Nach seiner Landung Anfang 2021 soll er mit einem Bohrer Boden- und Gesteinsproben entnehmen und in kleinen Behältern verpackt auf der Oberfläche ablegen. 2026 soll dann der "Sample Fetch Rover" der ESA die Proben einsammeln und damit das "Mars Ascent Vehicle" der NASA bestücken. Dieses soll dann als erstes Raumfahrzeug den Mars wieder verlassen und die Proben zum "Earth Return Orbiter" der ESA bringen.

