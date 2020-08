Kurz informiert: Phishing, Signal, Apple, Tech2go

Bundesministeriums-Website ermöglichte Phishing

Eine Website des Bundesfamilienministeriums ermöglicht seit 2017 Spammern und Phishern, eigene Inhalte in E-Mails einzuschleusen. Das schreibt c’t in seiner aktuellen Ausgabe. Konkret handelt es sich um das Formular zur Newsletter-Anmeldung, das statt der Anrede einen Link zu einer dubiosen Potenzmittel-Werbeseite enthielt. Die Ursache dafür war, dass Benutzereingaben ungeprüft in die Mails zur Verifizierung der E-Mail-Adresse übernommen wurden. Das Investigativ-Team von c’t fand die Sicherheitslücke aufgrund von Spam-Mails, die am 2. August über einen Zeitraum von mindestens zwölf Stunden über den Ministeriums-Webserver verschickt wurden.

Messenger Signal führt Anfragen für unbekannte Kontakte ein

Der Messenger Signal führt Anfragen für unbekannte Kontakte ein. Laut seinem Blog können Nutzer auswählen, dass Nachrichten von unbekannten Nummern zunächst eine Kontaktanfrage stellen müssen. Dafür zeigt der Messenger die Profilinformationen an. Gleiches gilt für das Hinzufügen einer Person zu einer Gruppe. Der kontaktierte Nutzer kann dann auswählen, ob er die Anfrage zulässt, blockiert oder löscht. Wer also eine Anfrage stellt, gibt damit sein Profil frei. Die Informationen sind wie alle Nachrichten des Messengers Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Auch die Metadaten werden wie üblich nicht erhoben.

Apple: Freie Werkstätten können Originalersatzteile beziehen

Freie Werkstätten können künftig Apple-Originalersatzteile für Macs beziehen, wenn sie Apples Bedingungen akzeptieren. Das teilte der Konzern am Montag mit. Werkstätten bekommen Originalteile, Spezialwerkzeug und offizielle Reparaturanleitungen, wenn sie an dem entsprechenden „Programm für unabhängige Reparaturanbieter“ teilnehmen und mindestens einen Mitarbeiter schulen lassen. Bislang sind die Mac-Bauteile und Unterlagen nur für Apple selbst sowie autorisierte Apple-Händler zugänglich.

Tech2go: "Wie Schule digital wird“ im neuen TR-Podcast

Schulen zu, Rechner an, Schule findet ab sofort zu Hause statt: Die neue Folge des Tech2go-Podcastes diskutiert, wie Schule digital wird. Sind Lehrer, Technik und Lernende gerüstet für den unfreiwilligen Digitalisierungsschub des Bildungssystems in Corona-Zeiten? Was ist jetzt wichtig, um die Schulen ins 21. Jahrhundert zu führen? Wie lernen Lehrende, digital zu lehren? TR-Redakteurin Jo Schilling spricht dazu mit Katharina Scheiter, Professorin am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Die komplette Folge ist bei heise online, iTunes und spotify zu hören.

(sy)