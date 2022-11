Kurz informiert: Phishing, Stromproduktion, Street View, Luftqualität

Android-Apps leiten auf Phishing-Seiten

Die IT-Sicherheitsforscher von Malwarebytes berichten von vier infizierten Apps im Google Play Store, die mit einem Trojaner verseucht sind und Handynutzer auf bösartige Phishing-Seiten leiten. Die fraglichen Apps stammen vom Entwickler Mobile apps Group und sind derzeit noch im Google Play Store gelistet. Sie kommen gemeinsam auf über eine Million Downloads. Die App-Entwickler fielen schon früher mit verseuchten Apps auf. Da Google die Apps noch nicht aus dem Play Store entfernt hat, sollten Android-Nutzer prüfen, ob sie die betroffenen Apps installiert haben und sie zügig selbst deinstallieren.

Scholz bekräftigt Ausbau der Stromproduktion

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den geplanten Ausbau der Stromproduktion in Deutschland bekräftigt. "Wir wollen die Stromproduktion bis Ende des Jahrzehnts auf 800 Terawattstunden ausbauen und wir wollen dafür sorgen, dass 80 Prozent davon aus erneuerbaren Energien stammen", sagte Scholz beim Besuch einer neuen Fabrik für Batteriekomponenten des Chemiekonzerns BASF am Standort Schwarzheide in der Lausitz. Diese Produktionskapazitäten sollen in den 2030er-Jahren noch einmal verdoppelt werden. In der neuen Anlage sollen ab Ende des Jahres Batteriekomponenten für 400.000 Elektrofahrzeuge jährlich hergestellt werden. Zudem baut der Chemieriese eine Prototypanlage für Batterierecycling.

Street View nur noch in Maps

Die eigenständige App für Google Street View wird eingestampft. Alle Funktionen sind bereits in Google Maps integriert. Die App, so berichtet 9to5Google, soll in den kommenden Wochen aus den App-Stores genommen werden. Ebenfalls neu ist, dass Google Lens, also die Bilderkennung, direkt in die Suche integriert wird. Eine eigenständige App gibt es nur für Android. Lens ist aber auch bisher schon über beispielsweise Chrome und die Fotos-Dienste erreichbar. Nun bietet Google auf der Startseite der Suche im Eingabefeld die Option, eine Bildersuche zu starten.

Wenn eine US-Botschaft in einem Entwicklungsland beginnt, in Echtzeit Daten zur Luftqualität zu publizieren, sorgt das für eine messbare Verbesserung. Das hat eine Forschungsgruppe der Universität Queensland in Australien auf Basis von Satellitendaten ermittelt. Herausgefunden haben sie so, dass die Veröffentlichung solcher Echtzeitdaten im Schnitt eine Verringerung der Feinstaubkonzentration um 2 bis 4 µg/m³ zur Folge hat. Verglichen haben sie die Effekte mit den Werten für Städte in Entwicklungsländern, in denen es keine US-Botschaften gibt, die solche Daten publik machen. Im Schnitt würden die Verbesserungen den Städten Kosten im Gesundheitswesen von mehr als 100 Millionen Euro jährlich ersparen.

