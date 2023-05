Kurz informiert: Pressefreieheit, Monopoly Market, WebGPU, Nokia Drohne

Appell für E2E-Verschlüsselung

Zum Welttag der Pressefreiheit bleibt Europa weltweit die sicherste Region für Journalistinnen und Journalisten. Deutschland ist in der Rangliste der Pressefreiheit jedoch das dritte Jahr in Folge abgestiegen und liegt nur noch auf Platz 21. Dafür sind Attacken gegen Medienschaffende verantwortlich, von denen es so viele gebe wie nie zuvor, erklärt die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen. Aus Besorgnis um die Privatsphäre im Internet von Journalistinnen und Whistleblowern, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern, richten sich 40 Organisationen in einem offenen Brief an politische Entscheidungsträger in den USA, der EU, Großbritannien, Australien, Kanada und Indien. Der Zugang zu einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung könne für diejenigen, die darauf angewiesen sind, "buchstäblich über Leben und Tod entscheiden". Sie fordern daher, "die Verschlüsselung nicht durch überzogene Gesetzesinitiativen" zu untergraben.

Monopoly Market ausgehoben

In einer koordinierten Aktion haben Strafverfolgungsbehörden aus neun Staaten den illegalen Darknet-Marktplatz "Monopoly Market" ausgehoben. Außerdem wurden 288 Verdächtige festgenommen, die dort Drogen sowohl verkauft als auch gekauft haben sollen. 52 davon wurden in Deutschland festgenommen. Das berichtet die europäische Polizeibehörde Europol und ergänzt, dass 50,8 Millionen Euro in Form von Bar- und Kryptogeld sichergestellt werden konnten. Überdies habe man 850 Kilogramm an Drogen und 117 Schusswaffen konfisziert. Europol betonte auch, dass man im Besitz umfangreicher Käuferlisten des "Monopoly Market" sei. Wer darauf stehe, könne ebenfalls noch angeklagt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Chrome jetzt mit WebGPU

Die Grafikschnittstelle WebGPU gelangt sechs Jahre nach ihrem ersten Proof-of-Concept erstmals in einen finalen Browser. Obwohl Apple 2017 der Initiator für die Entwicklung war, ist es die Firma Google, die WebGPU als Erstes implementiert: Der Chrome-Browser in Version 113 läuft standardmäßig mit der neuen Grafikschnittstelle. WebGPU löst die zwölf Jahre alte Web Graphics Library ab. Mit der API werden etwa Grafiken gerendert oder Videos importiert und das deutlich schneller als mit der alten WebGL.

Drone-in-a-Box von Nokia

Nokia Drone Networks hat ein CE-zertifiziertes Drohnensystem entwickelt, das die Sicherheitsanforderungen in der Europäischen Union erfüllt. Auch die Fertigung erfolgt in Europa. Das All-in-one-System sei eine "schlüsselfertige 'Drone-in-a-box'-Lösung", die vor allem von Sicherheitsbehörden, in Smart Cities, im Bauwesen und für Überwachungsaufgaben im Energie- und Verteidigungssektor eingesetzt werden kann. Die Drohne kann aus der Ferne für Such- und Rettungseinsätze sowie zur Schadensbeurteilung von Infrastruktur gesteuert werden. Sie kann auch für autonome Flüge programmiert werden, um so Großveranstaltungen zu überwachen. Ein Dual-Modem sorgt dafür, dass sich die Drohne mit mehreren Netzwerken gleichzeitig verbinden kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(igr)