Kurz informiert: Produktfälscher, Cell Broadcast, Smarte Lichterkette, Podcast

Nach Amazon-Hinweis: Produktfälscher-Netzwerke aufgedeckt

Auf Hinweise von Amazons Counterfeit Crimes Unit haben chinesische Beamte des Public Security Bureaus drei Netzwerke von Produktfälschern inklusive Zulieferer ausgehoben. Dabei wurden verdächtige Personen festgenommen. Die Zahl der Festgenommenen wurde nicht genannt. Im Zuge der Aktion seien rund 240.000 gefälschte Produkte beschlagnahmt worden, die in den Provinzen Guangdong und Jiangxi gelagert waren.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast verschickt bald SMS

Alle Besitzer eines Mobiltelefons in Deutschland werden in den kommenden Tagen mit einer SMS über das neue Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast informiert. Das teilten die Mobilfunk-Provider Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica (O2) mit. Die Erläuterungen der Provider beziehen sich auf den geplanten bundesweiten Warntag am 8. Dezember, an dem das neue Warnsystem erstmals in allen 294 Landkreisen und 107 kreisfreien Städten in Deutschland getestet werden soll.

Philips Hue: Smarte Lichterkette Festavia für den Weihnachtsbaum

Kurz vor dem Beginn der Adventszeit ergänzt Signify sein Philips-Hue-System für smarte Beleuchtung um eine vernetzte Lichterkette mit 250 Mini-LEDs. Das Modell Festavia unterscheidet sich von anderen smarten Lichterketten durch die personalisierbare Wiedergabe mit gleichzeitig bis zu fünf Farbtönen im RGBW-Spektrum. Heise online konnte bei einer Produktpräsentation erste Eindrücke davon gewinnen. Die 20 Meter lange Lichterkette bietet genug Kabel und Dioden, um einen zu Schauzwecken verwendeten zwei Meter hohen Weihnachtsbaum ansehnlich in Szene zu setzen. Das geht allerdings nur im Innenraum. Für einen Außeneinsatz fehlen der Lichterkette die Abdichtungen.

Cybercrime-Podcast von heise online startet

Und zum Schluss noch eine Meldung in eigener Sache. Bits & Böses, der neue Cybercrime-Podcast von heise online zeigt anhand echter Fälle die Angriffsmaschen von Cyber-Kriminellen. Die erste Staffel „Fisch im Netz“ basiert auf der wahren Geschichte einer olympischen Schwimmerin, deren Instagram-Account von Erpressern durch Social Engineering gekapert wurde. Die erste Folge gibt es am kommenden Dienstag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(mack)