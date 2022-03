Kurz informiert: Produktpass, Infineon, GovTech Campus

EU plant digitalen Produktpass

Nachhaltige Produkte aller Art sollen auf dem EU-Markt zur Norm werden, um Umwelt- und Klimaauswirkungen insgesamt zu verringern. Die EU-Kommission hat dazu jetzt ein umfangreiches Gesetzespaket im Rahmen ihres Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft, der Verbraucheragenda und des Green Deal vorgestellt. Enthalten ist etwa ein Vorschlag für eine neue Ökodesign-Verordnung, der die bisherige einschlägige Richtlinie ergänzen soll. Für alle regulierten Artikel "werden digitale Produktpässe eingeführt", erklärt die EU-Kommission. Käufer sollen damit mehr über deren Auswirkungen erfahren und so entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltigere Entscheidungen treffen können.

Chefwechsel bei Infineon

Infineon vollzieht den Chefwechsel. Ab Freitag übernimmt der bisherige operative Vorstand Jochen Hanebeck die Führung des Unternehmens. Der bisherige Amtsinhaber, Reinhard Ploss, verlässt das Unternehmen. Er hatte seit 2012 an der Spitze des Chipherstellers aus Neubiberg bei München gestanden. Der Wechsel steht für Kontinuität. Hanebeck ist – wie vor ihm Ploss – ein echtes Eigengewächs und arbeitete schon für Infineon, als das Unternehmen noch zu Siemens gehörte. Ein großer Umbruch ist auch gar nicht nötig, denn der neue Infineon-Chef übernimmt in einer Zeit starker Chipnachfrage und guter Geschäftszahlen.

GovTech Campus in Berlin eröffnet

Für neuen Schwung in der Digitalisierung wollen Befürworter und Akteure der Modernisierung von Staat und Verwaltung ab sofort in einem neuen, zentralen Basislager sorgen: In Berlin wurde in dieser Woche der GovTech Campus eröffnet. Er dient der Zusammenführung des öffentlichen Sektors mit der Start-up-Szene. In dem frisch fertiggestellten Gebäudekomplex im Nordwesten Berlins soll unter anderem "ein Innovations-Ökosystem für Bund, Länder und Kommunen entwickelt werden", erklärt Lars Zimmermann, Co-Founder und Mitglied des Vorstands des GovTech Campus. Ihm zufolge ist das Ziel, die Verwaltung zu stärken und Expertise bereitzustellen.

Waymo testet Robo-Fahrzeuge in San Francisco

Googles Tochterunternehmen zur Entwicklung autonomer Fahrzeuge Waymo, setzt seine selbstfahrenden Autos in einem Versuch erstmals im Großstadtverkehr von San Francisco ohne Fahrer ein. Ein öffentlicher Ride-Hailing-Betrieb ist dort jedoch derzeit nicht vorgesehen. Zunächst werden in der Heimatstadt von Waymo lediglich die eigenen Mitarbeiter kostenlos befördert. Erfahrungen mit fahrerlosen Autos hat Waymo seit 2017 im East Valley bei Phoenix im US-Bundestaat Arizona gesammelt.

