Kurz informiert: Reporter ohne Grenzen, Kaseya, Apple, Tempolimit

Orbán als "Feind der Pressefreiheit"

37 Staats- und Regierungsoberhäupter stehen dieses Jahr auf der Liste mit den weltweit "größten Feinden der Pressefreiheit", die Reporter ohne Grenzen herausgegeben hat. Mit Viktor Orbán ist zum ersten Mal ein EU-Ministerpräsident in dem Verzeichnis für Regierungsvertreter gelandet, die nach Ansicht der Medienorganisation "in besonders drastischer Weise die rücksichtslose Unterdrückung der Pressefreiheit verkörpern". Orbán greife seit seiner Rückkehr an die Macht 2010 "Pluralismus und Unabhängigkeit der Medien in Ungarn" massiv an, heißt es zur Begründung. Neben Orbán sind auch der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman und die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam neu auf der Liste.

Hacker-Angriff auf IT-Dienstleister Kaseya

Bei der jüngsten Attacke mit Erpressungssoftware haben Hacker auf einen Schlag hunderte Unternehmen ins Visier genommen. Sie nutzten eine Schwachstelle beim amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya, um dessen Kunden mit einem Programm zu attackieren, das Daten verschlüsselt und Lösegeld verlangt. Folgen waren bis nach Schweden zu spüren, wo die Supermarkt-Kette Coop fast alle Läden schließen musste. Das volle Ausmaß der Schäden blieb zunächst unklar. IT-Sicherheitsexperten hatten die Attacke anhand des Software-Codes der Hackergruppe REvil zugeordnet, die in Russland verortet wird und mittlerweile Lösegeld in Höhe von 70 Millionen US-Dollar gefordert hat.

Streit um App-Öffnung beim iPhone

Apples Anti-Sideloading-Argumente finden bei EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wenig Gehör: Datenschutz und Sicherheit seien natürlich von "höchster Wichtigkeit für alle", betonte sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Sie warnte Apple jedoch zugleich, dies dürfte keinesfalls als "Schild gegen Wettbewerb" eingesetzt werden. Kunden müssten weder Sicherheit noch Datenschutz aufgeben, wenn sie Apps aus anderen App-Läden oder per Sideloading beziehen, betonte Vestager und signalisierte zugleich Gesprächsbereitschaft über die geplante Gesetzesvorlage.

Laschet findet pauschales Tempolimit unsinnig

Armin Laschet sieht die Diskussion über ein Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen als unsinnig an. Vor dem Hintergrund des Klimawandels müssten Technologien verbessert anstatt Debatten wie die über ein pauschales Tempolimit geführt werden, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU/CSU-Kanzlerkandidat dem RND. Wenn das Elektroauto nur noch 130 fahren dürfe, sei dem Klima nicht geholfen.

