Kurz informiert: Robotik, Solaranlagen, Schlafstudie, Supernova

Mit Sprache Robotik steuern

Forscher von Google Robotics und der Technischen Universität Berlin haben PaLM-E entwickelt. Das visuelle Sprachmodell wird mit Text- sowie Bilddaten trainiert, nimmt Befehle auf und leitet diese an die einzelnen Komponenten eines Roboters weiter – etwa einem Greifarm. Das Forschungspapier zu PaLM-E beschreibt ein Anwendungsbeispiel. Nach dem Befehl "Bring mir Reis-Chips aus der Schublade" fährt eine mit Greifarm und Kamera ausgestattete weiße Plattform durch einen Raum. Diese stoppt bei der Schublade. Danach fährt der Greifarm aus, zieht die Schublade auf, umgreift eine Packung Reis-Chips und legt sie auf die Tischfläche. Laut Google sollen sämtliche Navigationsanweisungen vom Sprachmodell selbst stammen.

Schwimmende Solaranlagen

Mit Photovoltaikanlagen auf existierenden Wasserreservoirs könnte ein großer Teil des weltweiten Energiebedarfs gedeckt werden. Tausende Kommunen und mehr als 150 Metropolen könnten damit sogar ihren kompletten Strombedarf decken. Das hat ein Forschungsteam der Southern University of Science and Technology im chinesischen Shenzhen ermittelt. Außerdem könnte der Wasserverlust verringert werden, weil Verdunstung verhindert wird. Schwimmende Photovoltaik-Kraftwerke sind nicht neu, bislang sind aber vergleichsweise wenige installiert, die allermeisten in China. Das mit Abstand größte Potenzial für diese Art der Stromerzeugung besteht der Analyse zufolge in den USA. Dort gebe es fast 26.000 Reservoirs mit einer Gesamtfläche von 64.000 km².

Viele schlafen zu wenig

Im Rahmen einer großangelegten Studie zur Herz- und Bewegungsgesundheit, die das Brigham and Women’s Hospital aktuell mit Unterstützung von Apple in den Vereinigten Staaten vornimmt, wurden unter anderem zahlreiche Schlafdaten erfasst. 42.000 Apple-Watch-Besitzer nahmen daran teil, die insgesamt 2,9 Millionen Nächte über die Schlaftrackingfunktion der Computeruhr erfassen ließen. Das Ergebnis: Über alle Probanden hinweg wurde ein deutliches Schlafdefizit festgestellt. So lag die durchschnittliche Schlafdauer bei 6 Stunden und 27 Minuten.

Weltraumteleskop zeigt Vorstufe von Supernova

Das Weltraumteleskop James Webb hat einen massiven Stern abgelichtet, der seine finale Phase vor der abschließenden Supernova durchläuft. Der sogenannte Wolf-Rayet-Stern ist auf der Aufnahme inmitten von Gas und Staub zu sehen, das Material leuchtet im infraroten Licht. Für Astronominnen und Astronomen ist vor allem dieses Material interessant, denn es könnte bei der Klärung der Frage helfen, warum es im Universum mehr Staub gibt, als mit bisherigen Theorien erklärt werden kann. Gleichzeitig sind Sterne in dieser Phase ihrer Entwicklung vergleichsweise selten, was die Beobachtung besonders wertvoll macht.

(igr)