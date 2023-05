Kurz informiert: Schulserver, Vorwerk, Western Digital, Deep Floyd If

Mehr Sicherheitslücken auf Schulserver in NRW

Das nordrhein-westfälische Schulministerium hat nach Download-Schwierigkeiten seiner Abiturprüfungen und dann aufgedeckten Sicherheitslücken auf einem Server der Qualitätsagentur – Landesinstitut für Schule und Bildung (kurz QUA-LiS) noch mehr Schwachstellen eingestanden. Zu den neu gefundenen Sicherheitslücken heißt es aus dem Schulministerium, dass diese vermutlich schon seit Jahren bestanden haben. Der nun abgestellte Server der QUA-LiS soll von Beschäftigten als gemeinsame Arbeitsplattform genutzt worden sein – unter anderem für den Austausch und die gemeinsame Arbeit an Dokumenten, beispielsweise für die Lehrplanarbeit oder den Bereich der Fortbildung. Auszuschließen sei auch nicht, dass noch mehr Schwachstellen gefunden werden, heißt es aus dem Ministerium.

Vorwerk schließt Neato Robotics

Die Vorwerk Gruppe, bekannt für ihre Staubsauger und den Küchenassistenten Thermomix, wird das US-amerikanische Staubsaugerroboter-Unternehmen Neato Robotics schließen. Vorwerk hatte das Unternehmen 2017 komplett übernommen. Künftig soll die Entwicklung von Reinigungsrobotern zentral im "Kompetenzzentrum Robotik" am Standort Wuppertal Laaken gebündelt werden. Dort werden Reinigungsroboter-Systeme für den Consumer- und den B2B-Bereich unter dem Motto "Engineered in Germany" entworfen. 14 Mitarbeitende eines Neato-Ablegers aus Mailand sollen für "mindestens fünf Jahre" die Sicherheit der Cloud-Services von Neato sicherstellen.

Cyber-Erpresser drohen Western Digital

Die Cyber-Erpresser, die Anfang vergangenen Monats bei Western Digital eingebrochen sind, erneuern ihre Drohungen. Auf der Darknet-Webseite der AlphV-Cybergang haben sie Screenshots und ein neues Erpresserschreiben veröffentlicht. Eine achtstellige Lösegeldforderung steht im Raum. Offenbar hat Western Digital sich bislang nicht einschüchtern lassen und reagiert nicht auf die Betrüger, wie aus der jetzt veröffentlichten Nachricht hervorgeht. Beschimpfungen und Beleidigungen sowie rassistische Ausfälle sind an mehreren Stellen in den Text eingestreut. Ob mehr hinter den wiederholten Drohungen steckt, wird sich in Kürze zeigen. Die Dienste von Western Digital sind schon seit mehr als zwei Wochen wieder verfügbar.

KI-Bildgenerator DeepFloyd If

Die aktuelle Generation KI-gestützter Bildgeneratoren leistet Erstaunliches, hat aber auch einige Defizite. Eines davon ist das Generieren von Schriftzügen in Bildern, beispielsweise "Bar und Restaurant" oder "Hotel, no vacancy" auf einem Gebäude. Das KI-Labor DeepFloyd hat den KI-Bildgenerator If entwickelt, der sich genau darauf verstehen soll. DeepFloyd wird vom Softwarehersteller Stability AI unterstützt, der durch den von ihm entwickelten Bildgenerator Stable Diffusion bekannt ist. Neben fotorealistischen Darstellungen mit Schriftzügen soll If sich auch für grafische Aufgaben wie Logo-Design eignen.

