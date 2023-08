Kurz informiert: Schweizer Militär, Billigware, Epic, Weltraumteleskop Japan

Anzeige

Nach dem Cyberangriff auf die Schweizer Softwarefirma Xplain entdecken Spezialisten immer mehr erbeutete Daten von Behörden im Darknet. Nun ist auch die Schweizer Militärpolizei betroffen. Die immer noch laufende Analyse nach dem Angriff auf Xplain habe ergeben, dass die Angreifer auf Auszüge aus dem sogenannten Journal- und Rapportführungssystem Zugriff hatten. Dieses nutzt die Militärpolizei sowie weitere Sicherheitsorgane. Außerdem kopierten die Angreifer auch unvollständige Daten von Nutzerprofilen der Militärpolizei; darunter seien auch veraltete Daten, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsdepartements.

Bundesnetzagentur kassiert gefährliche Produkte ein

Eine Drohne mit messerscharfen Rotorblättern, Balkon-Solaranlagen mit Interferenzen zu anderer Elektronik und aufgeblähte Akkus, die bald Feuer fangen könnten: Solche gefährlichen und illegalen Elektroprodukte sind in Deutschland zuletzt in deutlich größeren Mengen im Internet angeboten worden als zuvor. Wie die Bundesnetzagentur auf dpa-Anfrage mitteilte, wurden 2023 im ersten Halbjahr bereits 1.358 Artikel auf Online-Plattformen nach behördlichen Anordnungen entfernt. Die Produkte hatten eine Stückzahl von etwa 45 Millionen. Im gesamten Vorjahr waren es 2.629 entfernte Angebote mit einer Stückzahl von rund 13 Millionen gewesen.

Epics Exklusiv-Push

Epic will mit einem neuen "First Run"-Programm mehr Entwicklerstudios dazu motivieren, ihre Computerspiele vorübergehend exklusiv im Epic Games Store anzubieten. Durch das Programm können Entwickler sechs Monate lang alle Einnahmen ihres Titels behalten – solange sie ihr Spiel im gleichen Zeitraum ausschließlich im Epic Games Store vertreiben. Typischerweise müssen Entwicklerstudio einen festgeschriebenen Satz ihrer Einnahmen an die Vertriebsplattformen abtreten, teilweise bis zu 30 Prozent. Epic hat das Programm in der vergangenen Woche während der Spielemesse Gamescom angekündigt.

Start von japanischem Weltraumteleskop verschoben

Wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse wurde der für den heutigen Montag angesetzte Start eines japanischen Weltraumteleskops und eines Mondlanders mit ein und derselben Rakete auf unbestimmte Zeit verschoben. Das teilte die japanische Weltraumagentur JAXA am Montagmorgen (Ortszeit) mit. Wenige Tage nach einem gescheiterten und einem historischen geglückten Mondlandeversuch verzögert sich der nächste Versuch damit noch etwas. Der Mondlander namens SLIM soll dafür eine Mitfahrgelegenheit nutzen und an Bord der Rakete ins All fliegen, die das Röntgenteleskop XRISM ins All bringt. Laut CNN ist die genutzte Startrampe noch bis zum 15. September reserviert.

(mack)