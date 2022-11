Kurz informiert: Soforthilfen, Twitter-Kehrtwende, Apple in Indien, Bits &Böses

Energiekrise: Bundestag beschließt Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden

Der Bundestag hat Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden beschlossen. Sie ist gedacht als Überbrückung, bis die Gaspreisbremse wirkt. Diese soll ab März greifen, die Bundesregierung prüft aber, sie auf Februar vorzuziehen. Der Bundesrat will am kommenden Montag in einer Sondersitzung darüber abstimmen. Verzichtet die Länderkammer darauf, den Vermittlungsausschuss anzurufen, ist das Gesetz gebilligt und kann nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten im Bundesgesetzblatt verkündet werden.

Nächste Kehrtwende bei Twitter: Der graue Haken für Medien und Firmen ist zurück. In der Nacht tauchte der am Mittwoch vom neuen Twitter-Chef höchstpersönlich "gekillte" graue Haken mit dem Zusatz "Offiziell" unter Accounts etwa der Nachrichtenagentur Reuters oder der New York Times erneut wieder auf. Dem war am Donnerstag ein regelrechtes Chaos auf der Plattform vorausgegangen. Verschiedene irreführende, aber täuschend echt aussehende Accounts nutzten den jetzt zu kaufenden blauen Haken, um Tweets absetzten.

iPhones aus Indien: Apple baut massiv bei Foxconn aus

Apple steht offenbar vor massiven Investitionen in seine iPhone-Fertigungskapazität außerhalb Chinas. Der US-Konzern plant laut einem Medienbericht die Vervierfachung der indischen Belegschaft bei seinem wichtigsten Produzenten Foxconn in nur zwei Jahren. Damit will Apple die schweren Störfaktoren bei der Produktion, die noch immer regelmäßig in China auftreten, umgehen. Zuletzt hatte das Unternehmen einräumen müssen, dass die größte iPhone-Fabrik der Welt in Zhengzhou aufgrund eines neuerlichen Corona-Lockdowns nicht normal produzieren kann. Das führt zu Lieferverzögerungen bei den populären iPhone-14-Pro- und iPhone-14-Pro-Max-Modellen.

Cybercrime-Podcast von heise online startet

Und zum Schluss noch eine Meldung in eigener Sache. Heise online startet einen neuen Podcast: Im Tech Crime Podcast Bits & Böses nimmt Sie Isabel Grünewald mit in die dunklen Ecken des Internets und zeigt anhand echter Fälle die Angriffsmaschen der Cyber-Kriminellen. Sie spricht sowohl mit den Expertinnen und Experten aus den Redaktionen von heise online und c’t als auch vom LKA, dem Verbraucherschutz oder der Opferhilfe Weißer Ring. Die erste Folge gibt es am kommenden Dienstag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(ssi)