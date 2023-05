Kurz informiert: Solarstrom, Nextcloud, Tiangong, Maker Faire Vienna

3-millionste Solarstromanlage installiert

In Deutschland gibt es seit Pfingstmontag drei Millionen Solarstromanlagen, die der Bundesnetzagentur gemeldet wurden. Die Solarstromleistung habe die Marke von 70 Gigawatt überschritten, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft mit. Auf Eigenheimen gebe es nun doppelt so viele Solarstromanlagen wie im ersten Quartal des Vorjahres. Anfang 2024 könnte das viermillionste Photovoltaik-System installiert werden. Der jährlich produzierte Solarstrom dieser Anlagen reiche bereits jetzt aus, um mehr als 10 Prozent des heimischen Strombedarfs zu decken, schreibt der BSW. Außer den 3 Millionen Photovoltaik-Systemen seien auf deutschen Dächern 2,6 Millionen Solarthermie-Systeme installiert. Damit deckten vor allem Privathaushalte Warmwasser- und Raumwärmebedarf. Die Bundesregierung sieht in ihrer Photovoltaik-Strategie vor, dass als Zwischenziel bis 2030 Solarstrom-Anlagen mit insgesamt rund 215 Gigawatt installiert sein sollen. Wenn die Entwicklung so weiter geht, wie bisher, kann dieses Ziel auch erreicht werden.

Sicherheitslücke in Nextcloud

In der Kollaborations-Software Nextcloud haben die Entwickler mehrere Sicherheitslücken geschlossen. Einige davon stufen sie als hochriskant ein. Im Server fehlte ein Schutz vor Brute-Force-Angriffen auf Zugangsdaten. Zudem wurden Nutzer-Sessions zwischen dem Nextcloud Server und der Text App beim Log-out nicht korrekt zurückgesetzt, sodass bösartige Akteure nach einer Anmeldung die Authentifizierung als ein zuvor angemeldeter Nutzer übernehmen konnten. Neben dem Nextcloud Server fanden sich auch Schwachstellen in den Komponenten Cookbook und Mail. Die Updates stehen teils schon einige Zeit bereit. IT-Verantwortliche sollten sie jetzt installieren.

Besatzungswechsel im Himmelspalast

China hat zum ersten Besatzungswechsel seit Inbetriebnahme der Raumstation "Tiangong" erstmals auch einen Zivilisten ins All geschickt. Die dreiköpfige Crew soll die gegenwärtige Besatzung des "Himmelspalasts" ablösen, vorher werden alle Taikonauten aber einige Tage zusammen im Weltraum verbringen. Die Mission ist bereits die fünfte bemannte zur chinesischen Raumstation, die im Dezember den Forschungsbetrieb aufgenommen hat. Der etwa 100 Tonnen schwere Himmelspalast ist neben der Internationalen Raumstation ISS der einzige bewohnte Außenposten im All.

Maker Fair Vienna

Nach 3 Jahren pandemiebedingter Pause heißt es am kommenden Wochenende auf der Maker Faire Vienna endlich wieder „Staunen, Mitmachen, Ausprobieren!“. Zur 5. Edition von Österreichs größtem Do-It-Yourself-Festival erwartet die Besucher und Besucherinnen in der Wiener METAStadt ein spannender Mix an Makern, Exponaten, Workshops, Mitmachstationen und Vorträgen. Besondere Schwerpunkte werden in diesem Jahr auf die nachhaltige Verwendung von Kleidung und Impulse für die Kreislaufwirtschaft gelegt.

