Kurz informiert: Sormas, Amazon, Maker Faire Hannover, Starship

Landkreise lehnen Sormas ab

Das "Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System" kurz Sormas soll Gesundheitsämtern ein einfacheres Nachverfolgen von Kontakten von Corona-Infizierten und eine einheitliche Dokumentation von Symptomen ermöglichen. Doch laut dem Deutschen Landkreistag ist es nicht das richtige Mittel für den angestrebten Zweck. Die Kommunalvertreter warnen, dass schon Fallzahlen im oberen fünfstelligen Bereich mit dem von Bund und Ländern bevorzugten System nicht mehr verarbeitet werden könnten. Hilfreicher wäre es ihnen zufolge, den Datenaustausch zwischen Gesundheitsämtern über eine einheitliche Schnittstelle zu verbessern und die bestehenden IT-Infrastrukturen zu vereinheitlichen.

Bezos tritt als Amazon-CEO zurück

Amazon-CEO Jeff Bezos tritt zurück. Im dritten Quartal gibt der Firmengründer seinen Posten an der Konzernspitze auf. Neuer Chief Executive Officer wird Andy Jassy. Jassy arbeitet seit 1997 bei Amazon und leitet seit fünf Jahren Amazon Web Services. Bezos bleibt Amazon als geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrates erhalten. Er beabsichtige, seine Energien und Aufmerksamkeit auf neue Produkte und Projekte in frühen Stadien zu konzentrieren, schrieb Bezos in einer E-Mail an seine 1,3 Millionen Mitarbeiter.

Kurz informiert – auch als Podcast

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Maker Faire Hannover goes digital

Aufgrund der Corona-Situation hat das Maker Faire-Team entschieden, das beliebte Veranstaltungsformat für Innovation und Macherkultur auch 2021 digital durchzuführen. Am Freitag, den 18. Juni ist ein vielseitiges Online-Event geplant – mit jeder Menge Inspiration, Know-how, Networking und einer Extraportion Entertainment. Mit dem Call for Participation ruft das Veranstaltungsteam nun engagierte Macher, Künstler und Wissenschaftler auf, die erste digitale Maker Faire Hannover durch eigene Sessions mitzugestalten. Mehr Infos gibt es auf maker-faire.de.

SpaceX Starship zerschellt

SpaceX hat einen weiteren Testflug mit seinem Starship durchgeführt. Während Start und Flug erfolgreich verlaufen sind, klappte die Landung des neunten Prototypen nicht. Statt zweier Bremstriebwerke hat offenbar nur eines gezündet, so dass Starship SN9 schräg auf dem Boden aufgeprallt und explodiert ist. Der nächste Prototyp steht aber schon bereit. Ziel der Entwicklung ist ein Raumschiff, das sehr schnell wiederverwendbar ist und bis zu dreimal täglich oder 1000 Mal pro Jahr fliegen kann.

