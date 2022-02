Kurz informiert: Spotify, Lithium, Apple, Tonga

Spotify sperrt weitere Podcasts von Joe Rogan

Der Musikstreamingdienst Spotify hat 70 weitere Folgen des umstrittenen Podcasts "The Joe Rogan Experience" gelöscht. In einem internen Schreiben, das dem US-Magazin The Verge vorliegt, begründet Spotify-Chef Daniel Ek den Schritt mit rassistischen Äußerungen des Podcast-Hosts. Rogan habe nach Gesprächen mit Spotify-Vertretern selbst entschieden, die Episoden von der Plattform zu löschen. Komplett will Ek den Rogan-Podcast aber nicht von Spotify entfernen: Unliebsame Stimmen abzusägen, käme einem Dammbruch gleich. "Kritisches Denken und offene Debatten befeuern den notwendigen Fortschritt", schreibt Ek in dem internen Memo.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Inhalt geladen. Externen Inhalt jetzt laden kurz informiert by heise online · kurz informiert 07.02.2022: Spotify, Lithium, Apple, Tonga

Britische Firma will Lithium in Cornwall abbauen

Mit wachsender Elektromobilität steigt die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien. Das hohe Preisniveau macht auch die Ausbeutung kleinerer Lithium Vorkommen in Europa wirtschaftlich interessant. Jüngst startete das Unternehmen British Lithium in Cornwall die Lithiumgewinnung aus Granitgesteinen, geschürft in einer bereits ausgedienten Tongrube. Für die Abscheidung des begehrten Lithiums aus dem Stein hat British Lithium einen eigens entwickelten Prozess zum Patent angemeldet. Das zerkleinerte Gestein soll bei relativ niedrigen Temperaturen behandelt und die Lithium-Anteile über ein nasschemisches Verfahren ausgewaschen werden. Der Prozess könnte nach eigenen Angaben günstiger und umweltfreundlicher sein als bei Verfahren, die beispielsweise in Australien angewendet werden.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Neue Apple-Hardware wohl Anfang März

Schon Anfang März wird Apple erstmals in diesem Jahr neue Hardware vorstellen – und damit bereits im Monat vor dem letzten "Frühlings-Event" von 2021. Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise meldet, ist die Keynote für Dienstag den 8.3. vorgesehen – oder zumindest nahe dieses Termins. Geplant seien mindestens neue iPhones und iPads. Ob auch Macs erscheinen, ist noch unklar.

Starlink soll Tonga wieder ins Internet bringen

SpaceX will dabei helfen, den Inselstaat Tonga nach dem verheerenden Vulkanausbruch wieder ans Internet anzuschließen. Dabei waren Mitte Januar mehrere Unterseekabel beschädigt und die Verbindung des Inselstaats zur Außenwelt gekappt worden. Ein Team des US-Raumfahrtunternehmens von Elon Musk sei jetzt in Fidschi dabei, eine Bodenstation aufzubauen, damit Starlink-Antennen in Tonga aufgestellt werden können, die eine Verbindung zum Internet herstellen können, teilte die dortige Regierung mit. Die Bodenstation soll laut lokalen Medienberichten für mindestens sechs Monate betrieben werden und könnte auch den Grundstein dafür liefern, das Satelliten-Internet in Fidschi selbst anzubieten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)