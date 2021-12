Kurz informiert: Spyware, Intel, Microsoft AD, mDL Standard

Neue Hinweise auf Spyware in Khashoggis Umfeld

Arabische Sicherheitsbeamte sollen Spyware der NSO Group auf Handys der Frau des Journalisten Jamal Khashoggi installiert haben – Monate vor dessen Ermordung. Darauf lässt eine neue forensische Analyse des Citizen Lab der Universität Toronto schließen. Sicherheitsbeamte hatten der Frau ihre Handys bei der Einreise am Flughafen Dubai abgenommen. Dort soll eine unbekannte Person mit einem der Android-Geräte eine Website angesteuert haben, um die Pegasus-Spyware zu installieren. Die NSO Group weist die Vorwürfe zurück, dass ihre Spyware Khashoggi oder dessen Umfeld im Visier hatte. Die Analyse des Citizen Lab steht dem entgegen. Das Sicherheitslabor hatte die Website als eine Quelle der Pegasus-Spyware identifiziert. Demnach sei diese Internetadresse primär für Ziele der Vereinigten Arabischen Emirate genutzt worden.

Intel schickt Ungeimpfte in unbezahlten Urlaub

Der US-Chip-Hersteller Intel will laut Medienberichten, Mitarbeitende, die sich bis zum 4. Januar 2022 nicht gegen das Coronavirus haben impfen lassen oder keine Ausnahmegenehmigung eingereicht haben, in den unbezahlten Urlaub schicken. Intel folgt damit der Anordnung der US-Regierung, nach der Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden sicherzustellen haben, dass deren Belegschaft bis zum 18. Januar vollständig geimpft ist. Derzeit wird von verschiedenen Bundesgerichten die Verfassungsmäßigkeit der Anordnung untersucht. Intel teilte mit, man beobachte "das rechtliche Umfeld".

Microsoft rät zum Patchen von Active Directories

Seit kurzem ist Proof-of-Concept-Code im Netz verfügbar, der Sicherheitslücken in Microsofts Active Directory zur Rechteausweitung missbraucht. Am November-Patchday hatte das Unternehmen ein Update bereitgestellt, das die zwei Schwachstellen in dem Dienst schließt. Microsoft weist daher noch mal eindringlich darauf hin, die Aktualisierungen für das Active Directory unbedingt einzuspielen.

Digitaler Ausweisstandard mDL

In den USA wird die Einführung digitaler Ausweise vorbereitet: Die Flugsicherheitsbehörde TSA will ab Frühjahr 2022 an Flughäfen in ersten US-Bundesstaaten eine Identifikation über den Standard Mobile Drivers License – kurz mDL – erlauben. Die manuelle Überprüfung des Papierausweisdokumentes und die Verifizierung der Flugverbindung werde damit durch eine Maschine automatisiert. Apple hat bereits eine Integration des Standards auf iPhones respektive in Apple Wallet in Aussicht gestellt, auch Android soll mDL unterstützen.

(igr)