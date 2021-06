Kurz informiert: Staatstrojaner, Wasserstoff, xBus, Mars

Staatstrojaner gegen kriminelle Handelsplattformen

Der Bundestag geht deutlich schärfer gegen den Verkauf etwa von Betäubungsmitteln, Waffen, Falschgeld, Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs, gefälschten Ausweisen und gestohlenen Kreditkartendaten auf kriminellen Handelsplattformen im Internet vor. Wer einen solchen Marktplatz betreibt, dem drohen künftig eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Bei gewerbsmäßigem Handeln sind bis zu zehn Jahre Haft vorgesehen. Dazu kommt ein breiter Werkzeugkasten für die Strafverfolger. Bei gewerbsmäßigem Handeln können die Fahnder damit die Telekommunikation Verdächtiger sowie genutzter Server überwachen und Staatstrojaner für heimliche Online-Durchsuchungen einsetzen. Künftig droht auch eine Strafe von bis zu zwei Jahren Gefängnis bei "verhetzender Beleidigung", mit der die Menschenwürde anderer angegriffen wird.

Nordländer wollen Wasserstoff ausbauen

Die norddeutschen Länder wollen die erneuerbaren Energien und insbesondere die Wasserstofftechnologie weiter ausbauen. Auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Energienutzung habe ganz Norddeutschland das große Potenzial, eine Kompetenzregion zu werden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach einer Tagung der fünf Nord-Regierungschefs. Zentrales Ziel müsse sein, die Wasserstofftechnologie zur Marktfähigkeit zu entwickeln, damit die Industrie klimaneutral produzieren kann.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

xBus ruft zur Premiere

Der modulare Elektro-Bus Xbus hat es nach drei Jahren Entwicklungszeit anscheinend zum funktionsfähigen Prototypen geschafft. Vorstellen will ihn das Unternehmen Electric Brands am 7. Juli in Gaimersheim nahe Ingolstadt und auf Youtube. Der ursprünglich eBussy genannte Kleinbus soll es mit Solarmodulen auf dem Dach auf eine Reichweite von bis zu 800 km bringen. Je nach Aufbau kann er als Bus, Kipper, Kastenwagen, Transporter, Pickup oder Camper dienen. Ab 15.800 Euro soll der Xbus zu haben sein.

China plant regelmäßige Flüge zum Mars

China will im Jahr 2033 Menschen zum Mars schicken und danach jede günstige Startgelegenheit für weitere bemannte Missionen nutzen. Also auch 2035, 2037, 2041 und 2043 sollen Taikonauten zum Roten Planeten aufbrechen, um dort eine permanente Basis auf- und Ressourcen abzubauen. Vor den bemannten Flügen sollen weitere Roboter zum Mars entsandt werden, wo sie den Aufbau der Basis vorbereiten sollen. Die ambitionierten Pläne dürften vor allem die Konkurrenz zu den USA weiter verfestigen und könnten einen neuen Wettlauf im All einläuten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)